兩岸貿易額1044億美元　國台辦副主任：大陸仍是台商最佳選擇

▲國台辦副主任裴金佳。（圖／記者陳政錄攝）

記者吳增煌、蔡紹堅／南寧－台北連線報導

國台辦副主任裴金佳24日出席廣西「桂台經貿文化合作論壇」，於致詞中表示，大陸今年1至7月，已批准台商投資同比增長21.3%，實際使用台資同比增長49.1%，兩岸貿易額達1044.8億美元，持續維持在高位，「兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒改變，大陸仍是台胞台企扎根發展的最佳選擇，希望廣大台胞台企堅定信心，練好內功，在大陸獲得更好發展。」

桂台經貿文化合作論壇24日在南寧登場，本屆論壇以「深化融合促進發展」為主題，廣西壯族自治區主席陳武、國台辦副主任裴金佳、國民黨大陸事務部主任周繼祥、全國台企聯會長李政宏都出席了活動。

裴金佳表示，大陸經濟發展具有巨大的韌性、潛力和回旋餘地，為兩岸的人文發展提供了有力的支撐。大陸社會穩定，基礎設施完善，工業產業體系完整，在全球主要產業產品500多種大眾大陸有227種，產量全球第一。勞動力素質高，既是世界工廠，也是世界市場。經濟發展具有強大的韌性、潛力和回旋餘地，特別是14億人口這個龐大的消費市場，是任何經濟體都無可比擬的巨大優勢。

裴金佳指出，據統計，今年1至7月，大陸已經批准台商投資同比增長21.3%，實際使用台資同比增長49.1%。兩岸的貿易額為1044.8美元，繼續維持在高位，「兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有改變，大陸仍然是台胞台企扎根發展的最佳選擇。希望廣大台胞台企堅定信心，練好內功，在大陸獲得更好的發展。」

裴金佳並強調，廣西背靠大西南，面向粵港澳，是大陸通往東盟的重要門戶，是「一帶一路」建設的重要節點。去年自治區出台了80條惠台具體措施，為台胞台企在廣西發展提供同等待遇，營造良好環境，希望廣大台胞台企緊緊抓住廣西建設西部陸海新通道，面向東盟金融開放門戶的歷史性機遇，用好自由貿易試驗區及海峽兩岸產業合作區平台，拓展新空間，實現新發展。」

全國台企聯會長李政宏表示，廣西沿海、沿邊、沿江，地處華南經濟圈、西南經濟圈和東盟經濟圈的交匯點，「特別是第一家海峽兩岸經貿合作區設立以來，眾多台商到此興業發展，眾多台商企業以此為平台參與到『一帶一路』和廣西的發展建設中。」

國民黨大陸事務部主任周繼祥則說，在台商轉型這樣一個關鍵時刻，他要反映一些台商的心聲，「在向前大邁進的時刻也請留意關懷那些腳步比較慢、比較弱勢的台商企業，讓他們有多一點的時間。」

▼桂台經貿文化合作論壇。（圖／記者吳增煌攝）