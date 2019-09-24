　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸貿易額1044億美元　國台辦副主任：大陸仍是台商最佳選擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦副主任裴金佳。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦副主任裴金佳。（圖／記者陳政錄攝）

記者吳增煌、蔡紹堅／南寧－台北連線報導

國台辦副主任裴金佳24日出席廣西「桂台經貿文化合作論壇」，於致詞中表示，大陸今年1至7月，已批准台商投資同比增長21.3%，實際使用台資同比增長49.1%，兩岸貿易額達1044.8億美元，持續維持在高位，「兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒改變，大陸仍是台胞台企扎根發展的最佳選擇，希望廣大台胞台企堅定信心，練好內功，在大陸獲得更好發展。」

桂台經貿文化合作論壇24日在南寧登場，本屆論壇以「深化融合促進發展」為主題，廣西壯族自治區主席陳武、國台辦副主任裴金佳、國民黨大陸事務部主任周繼祥、全國台企聯會長李政宏都出席了活動。

裴金佳表示，大陸經濟發展具有巨大的韌性、潛力和回旋餘地，為兩岸的人文發展提供了有力的支撐。大陸社會穩定，基礎設施完善，工業產業體系完整，在全球主要產業產品500多種大眾大陸有227種，產量全球第一。勞動力素質高，既是世界工廠，也是世界市場。經濟發展具有強大的韌性、潛力和回旋餘地，特別是14億人口這個龐大的消費市場，是任何經濟體都無可比擬的巨大優勢。

裴金佳指出，據統計，今年1至7月，大陸已經批准台商投資同比增長21.3%，實際使用台資同比增長49.1%。兩岸的貿易額為1044.8美元，繼續維持在高位，「兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有改變，大陸仍然是台胞台企扎根發展的最佳選擇。希望廣大台胞台企堅定信心，練好內功，在大陸獲得更好的發展。」

裴金佳並強調，廣西背靠大西南，面向粵港澳，是大陸通往東盟的重要門戶，是「一帶一路」建設的重要節點。去年自治區出台了80條惠台具體措施，為台胞台企在廣西發展提供同等待遇，營造良好環境，希望廣大台胞台企緊緊抓住廣西建設西部陸海新通道，面向東盟金融開放門戶的歷史性機遇，用好自由貿易試驗區及海峽兩岸產業合作區平台，拓展新空間，實現新發展。」

全國台企聯會長李政宏表示，廣西沿海、沿邊、沿江，地處華南經濟圈、西南經濟圈和東盟經濟圈的交匯點，「特別是第一家海峽兩岸經貿合作區設立以來，眾多台商到此興業發展，眾多台商企業以此為平台參與到『一帶一路』和廣西的發展建設中。」

國民黨大陸事務部主任周繼祥則說，在台商轉型這樣一個關鍵時刻，他要反映一些台商的心聲，「在向前大邁進的時刻也請留意關懷那些腳步比較慢、比較弱勢的台商企業，讓他們有多一點的時間。」

▼桂台經貿文化合作論壇。（圖／記者吳增煌攝）

▲桂台經貿論壇開幕　「西部陸海新通道」邀台商開發新商機。（圖／記者吳增煌攝）

ET快訊
快訊／助理咆哮官員10分鐘！　黃國昌道歉：告誡不能再犯
連千毅漢堡美女都沒了！「任哥」改叫0024　脫光搜身入禁見房
快訊／黃國昌辦公室驚傳連環飆罵聲　助理咆哮官員「你給我站著」
原來真的有！中油預算書曝光　明年編50億石油探勘費
韓國瑜怒問3次「何時說高市府要採石油」！批蘇貞昌：全盲看高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸貿易額1044億美元　國台辦副主任：大陸仍是台商最佳選擇

今天結婚明天就離！　一年結婚離婚23次他霸氣回嗆：婚姻自由

影／夫妻吵架！媽拿木棍「狂毆3骨肉」洩憤…爸冷回：有本事打死　孩子痛哭逃竄

對通過《香港人權與民主法案》感到樂觀！黃之鋒：美眾議院支持較大

國中生「常被霸凌」…氣急舉起同學拋下4樓！傷者家屬嗆：被欺負就下死手？

他買27坪二手房嫌太小　「砸掉5面承重牆」17戶鄰居全嚇跑

超亂倫！　這家子11人半月內「互相結離婚」23次...連親家母都娶

今起連8天反修例行動一次看！　民陣9/28、10/1舉辦集會遊行

陸駐港公署：美方就是香港動亂幕後黑手　香港「人權自由」有目共睹

落單港警遭搶槍　謝振中警告「後果自負」：必用相應武力！

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

台中火烤兩吃吃到飽僅200元　老闆代烤、還有免費冰淇淋&水果

青峰「諧音哏」握唱會又歪樓　「送子哥」助孕楊丞琳：別信那些都市傳說！

嬤孫戀女主角「真實年齡」曝光　爆氣：寫姐弟戀就算了！

女菜販「8萬現金裝米袋」騎車滑掉 正直嬤幫尋回...她驚叫高八度道謝

生活5妙招！1根牙籤開魚肉香腸 麵條包裝「撕側邊」保存更輕鬆

兩岸貿易額1044億美元　國台辦副主任：大陸仍是台商最佳選擇

今天結婚明天就離！　一年結婚離婚23次他霸氣回嗆：婚姻自由

影／夫妻吵架！媽拿木棍「狂毆3骨肉」洩憤…爸冷回：有本事打死　孩子痛哭逃竄

對通過《香港人權與民主法案》感到樂觀！黃之鋒：美眾議院支持較大

國中生「常被霸凌」…氣急舉起同學拋下4樓！傷者家屬嗆：被欺負就下死手？

他買27坪二手房嫌太小　「砸掉5面承重牆」17戶鄰居全嚇跑

超亂倫！　這家子11人半月內「互相結離婚」23次...連親家母都娶

今起連8天反修例行動一次看！　民陣9/28、10/1舉辦集會遊行

陸駐港公署：美方就是香港動亂幕後黑手　香港「人權自由」有目共睹

落單港警遭搶槍　謝振中警告「後果自負」：必用相應武力！

姪女、蛭女傻傻分不清！　南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

薩克斯風音樂家才吹幾個音　汪星人默默上台「仰頭合唱」

高雄市議會「準時下班」拍板定案！　藍綠議員吵成一團

病媒蚊無所遁形　工研院AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源

網咖廁所藏手機男女通吃　「女和解、男沒拍到重點部位」檢不起訴

快訊／助理咆哮官員10分鐘！　黃國昌道歉：告誡不能再犯

神鱒就像年輕的自己　普侯斯跟孫子炫耀：我跟最強球員同隊過

丁小芹賣假包...90度鞠躬道歉「付出代價」　和解11被害人：我做錯了很痛苦

網紅美尻姐「交疊人形蜈蚣床照」　一排上空比基尼正妹「翹臀正對鏡頭」辣爆

武漢女網／謝淑薇女單32強止步　接著繼續拚雙打

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

大陸熱門新聞

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4..

套套晚8分送達　女懷孕告外送員

退租留滿地屎尿　百萬女網紅道歉

發現手機轉帳紀錄...丈夫一腳..

人妻醫院搶救12天！ 醫曾警告..

女網紅租約到期失聯　房東上門見..

買魚被刺扎傷！他中指「整根發黑..

喝醉叫車回家！20km路程付了..

國中生從4樓扔下同學！母親發聲..

多金男相親空姐PO文狂酸　被網..

這家子11人半月內「互相結離婚..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

她參加婚禮遭摸胸　噁男：賀爾蒙..

影／酒駕狠撞路人！她茫喊對方起..

更多熱門

相關新聞

桂台經貿論壇　邀台商參與「西部新通道」

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日在南寧舉行，廣西壯族自治區主席陳武表示，廣西為「一帶一路」有機銜接的重要門戶，近年積極參與「西部陸海新通道」建設，並先後建立多個面向東盟的金融開放平台，為台灣企業來廣西投資發展帶來巨大商機，也為深化桂台合作提供新機遇。

中國—東盟水果產業論壇南寧開辦　方春明致詞

韓正拼陸與東協關係提「五大建議

浙台合作周　裴金佳邀台商融陸

浙台會今開幕　蕭萬長、裴金佳出席

關鍵字：

桂台經貿論壇桂台經貿文化合作論壇廣西南寧裴金佳

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4樓拋下

連千毅4.4萬錶賣6500！網紅砸70萬「開箱驗證」傻了

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

毒蟲女友超正！警問「為何還偷吃」傻眼回答曝

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

連千毅「麻吉」還原血腥夜　天道、竹聯爆復仇

連千毅落難4天！天道盟爆「2準備動作」要出手

23歲男星爆為出道「偷錄知名女友約炮音檔」

剛結婚就偷情！她1招戳破老公10年謊言

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

改抽電子煙「胸肺劇痛」　癮君子肺部長異物

傳播妹愛上「嘉義謝霆鋒」　蘭潭前比愛心溺斃

女孩赴韓留學　半夜租屋處「密碼鎖狂響」

龍潭弟一人顧鍋貼店　她等20分鐘：老闆這年輕人不簡單

更多

最夯影音

更多

打臉影片曝！昔提挖石油非天馬行空　 韓今翻臉「誰說要挖的？」網友酸爆

女選手唱楊丞琳《我們都傻》遭淘汰！　李榮浩親自邀約「去我演唱會唱」暖炸

蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地...口吐血沫亡

大學畢業後再也沒跟麻吉見過面 他飛1萬KM「突現身面前」友驚呆

陽光暖男收編超親人虎斑小浪貓 意外獲極品愛水喵爬山也不怕～

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面