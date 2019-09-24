「韓張配」施政目標一致　藍營盼朱立倫接全國競總主委





▲張善政、韓國瑜、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘確定不角逐2020年總統後，國民黨定於一尊，黨內總統參選人韓國瑜的副手人選也備受關注。據悉，目前國政顧問團總召集人張善政是較佳人選，張善政本人也有意願；新北市長朱立倫意願不高，但若能接下全國競選總部主委或總顧問一職，藍營人士認為對國民黨選情會是一大利多。

高雄市長韓國瑜在7月15日初選勝出後，第一個行程就是拜會朱立倫。據了解，朱立倫在會中就已經明確表達「不會要任何位子」，可是他一定會幫忙，而當時他也坦言國民黨最重要的是團結，建議韓國瑜儘速去整合黨內其他同志。

雖然國民黨青壯派立委和基層力拱朱立倫擔任副手，但仍要看韓國瑜本人對副手的規劃，據悉到目前為止，「兩人都沒談及副手事宜」。親朱人士透露，朱立倫目前的態度就是全力輔選立委參選人，不在乎任何掛名，且「韓朱配」是不存在的事。

藍營人士則認為，若朱立倫擔任全國競選總部主委或總顧問一職，能破除外界韓朱不合的傳聞，對國民黨的選情會一大利多。

韓陣營人士表示，韓國瑜副手名單涵蓋業界、學界、以及理念相同的前民代，皆由韓國瑜本人親自徵詢，另外也要觀察總統蔡英文的副手，以及11月22日登記之前，親民黨的總統提名門票是否會給前立法院長王金平或是台北市長柯文哲。

韓陣營人士指出，以檯面上政治人物來看，張善政的背景符合韓國瑜日前提出的「財經專業」和「國際事務」兩大條件，有利於韓國瑜爭取經濟藍和知識藍的族群。

張善政友人則表示，以張善政的背景，可以在業界替台灣做出很多貢獻，之前也有其他朋友勸他何必淌政治渾水，留在業界幫忙比較實際；但他卻認為，政治和經濟是一體的，如果不能改變現在劣質的政治，要改善經濟將會是一大難題。

張善政友人透露，張善政今年2月選在「第2屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」中宣布參選總統，就是想以自己曾擔任Google亞洲硬體營運總監的經驗，站在科技CEO的高度改變台灣，「如果真的能幫上忙，他會答應接任副手」。