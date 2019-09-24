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鐵棍虐死4歲女童案　王薇君：傷口潰爛味道比腐屍還重

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▲▼王薇君。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王薇君。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子莊嘉億，受入監服刑的邱姓女友請託，照顧女友4歲大的女兒，但莊男竟多次持鐵棍痛毆女童，女童腿骨外露3星期，最後活活被虐死。莊男一審遭判死刑，二審改判無期徒刑。對此，兒童權益促進協會理事長王薇君表示，女童傷口潰爛，味道比腐屍還臭，讓人看了就難過。

本案發生於2017年11月，女童母親邱姓女子，在案發前一個月因毒品案入監服刑，將女童託付給無業的莊男母子照顧。但莊男多方凌虐女童，多次持鐵棍毆打女童屁股，還以拳頭打腿、持毛巾甩臉，女童因長期凌虐，不僅營養不良，還被打到骨頭穿刺，右大腿骨穿刺皮膚、暴露在外長達3週。

母子2人擔心案情曝光，也擔心遭通緝的莊男被逮回，因此放任女童傷勢惡化，女童最後因敗血性休克死亡。檢警循線逮捕莊男母子2人，並對2人提起公訴。一審重判莊男死刑、莊母無期徒刑。案件上訴第二審。

二審於24日宣判，高院認定莊男對女童有殺害的不確定故意，並且在行為上屬於具有義務但卻不做應為行為的「不作為犯」，仍成立「成年人殺害兒童罪」；不過經台大醫院鑑定後，認為莊男再犯率不高，且有矯正教化可能，因此二審改判無期徒刑。至於莊母部分，高院改以「成年人有義務遺棄兒童致死罪」，判刑9年。

高院宣判時，女童家屬均未到庭聽判，僅有多次陪同家屬出庭的兒童權益促進協會理事長王薇君出席。王薇君受訪時，紅著眼眶表示，她協助處理兒童屍體8年，本件是她看過最慘的一件，女童傷痕累累。她還說，女童腿部的傷口潰爛，散發的味道非常重，甚至比過世一星期的遺體還重，可見傷口潰爛的嚴重程度。王薇君說，一想到那畫面，就令人難過。她說「不作為犯」難道不可惡嗎？不是說一定要判誰死刑，但台灣有捍衛孩子的生命嗎？
 

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