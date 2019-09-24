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【廣編】政府帶頭反酒駕！國發天使基金投資新創2000萬

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▲▼台灣代駕APP獲國發天使基金。（圖／業者提供）

圖、文／台灣代駕APP提供

台灣代駕APP近期獲得國發天使基金投資新台幣2000萬及天使投資人麥格理證券前任台灣總經理張博淇先生等人合計新台幣4000萬元的創業投資，累計獲投金額新台幣7500萬。近年政府部門也逐漸看出代駕產業發展的價值，積極支持代駕行業的推動，加上交通部主導研議下最快於今年的十一月上路，正式成為國家列管及推廣的重要新興產業。

台灣代駕成立於2015年，是全台第一家透過APP即時媒合酒後代駕服務的科技公司，於2016年6月上線至今服務超過3萬名顧客，累計已完成20萬趟的代駕任務，近兩年以每月平均10%的成長率持續發展中，服務範圍包括全台六都。目前平台上400多位駕駛皆經嚴格篩選，駕駛需具有職業駕照、良民證、無肇事紀錄以及5年以上駕齡，台灣代駕額外提供1000萬人車代駕責任險，讓使用台灣代駕的使用者和司機都能夠受到完善保障。

創辦人劉子莊當初創立台灣代駕的主因，是父親曾在他年幼時因酒駕自撞，造成家庭重大危機；母親為韓國華僑而因緣際會得知，酒後代駕在南韓的盛行及對社會公眾的價值，希望透過發展酒後代駕服務，解決台灣酒駕肇事的社會問題，創造上萬個代駕工作機會，同時促進市場消費。

關於「台灣代駕」http://twdd.tw

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