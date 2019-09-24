連千毅的漢堡和美女都沒了！「任哥」改叫0024　脫光光搜身入禁見房

▲連千毅23日高雄地院出庭時，表情略顯落寞，收押第一晚9點就寢，與「新室友」零互動 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

直播主連千毅與寵物之家鄭大仁在網路互嗆，在高雄引發「直播主之亂」，連日來砸車、砸店、開槍事件頻傳，高雄地檢23日依槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押連千毅獲准。連千毅不僅「任哥」成了編號0024，在新收容人赤裸檢查時也相當配合，似乎對這一切早有心理準備。收容第1晚，連千毅顯得有些疲倦，晚餐也沒吃完，9點就早早就寢。

連千毅在直播上意氣風發，本月12日在台南花園夜市舉辦見面會，粉絲擠爆現場更是風光，不料21日連千毅就因「直播主之亂」在中和狼狽遭逮，於23日高雄羈押庭出庭時，更霸氣盡失，低頭向法官求情表示，家有老婆與2名幼子，他願每天到派出所報到，以換取交保，卻仍遭羈押禁見。

到了看守所，在外的風光彷彿都是上輩子的事，連千毅直播時每晚萬名粉絲支持，整排愛心、漢堡刷不完，身旁更有美女相陪，在禁見房裡「任哥」成了編號0024，身邊也只有因詐欺在押的「新室友」；連千毅的在看守所的第1個晚餐吃的是紅燒鰻魚、蔥燒豆腐、四季豆跟冬瓜茶，但連日的偵訊似乎讓他有些疲憊，不僅晚餐沒吃完，更早早9點就寢，與「新室友」間也沒甚麼互動。

連千毅在外時夜夜笙歌，到了看守所彷彿「二次入伍」，不僅早上6點50分就要起床梳洗，吃完早餐後僅能在房內活動，也不能隨意躺在床上，24日一早連千毅在房內與他的詐欺室友大眼看小眼，思索著下一步該怎麼走。

點我超越韓國愉快體驗