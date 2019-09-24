台灣「腦礦」大家搶！　馬英九出席「菁師獎」：好的教育是老師的貢獻

▲馬英九出席「菁師獎」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教師節前夕，第八屆教育大愛「菁師獎」頒獎今（24日）舉行，共有58名教師獲得殊榮。前總統馬英九擔任頒獎人，致詞時他指出，暢銷書《世界是平的》作者湯馬斯‧佛里曼（Thomas L. Friedman）曾經與他談到，除了美國外，他最愛的就是台灣，台灣真的很特別，沒有太多物產、礦產，但卻有很強大的「腦礦」，大家搶著要，讓學生們得到很好的教育，這就是老師們的貢獻。

擔任「菁師獎」評審主任委員的台灣教育大學系統總校長吳清基談到，世上沒有人能夠選擇自己的出身背景，未來的成就，往往決定於後天努力和際遇，然而，對於生活條件相對弱勢的孩子而言，倘若能夠在起跑線擁有一個支點，未來也有可能舉起全世界，而那個扭轉乾坤的支點，往往就是老師，期盼透過這個活動，讓這些感人故事與卓越的教育成就更加廣為人知，為台灣的教育精神豎立新的價值標竿。

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▲馬英九頒發58名獲獎教師 。（圖／記者崔至雲攝）

同時，吳清基也讚揚馬英九當年就任總統時，恢復前總統陳水扁取消的「師鐸獎」，是一位「教育總統」。他也指出，馬英九在擔任總統期間，開啟兩岸學術交流，對於國家的永續和平發展有很大的貢獻，以及讓馬來西亞、印度等國家承認台灣學籍，促季國際教育交流，除此外，他也感謝馬英九頒獎典禮年年到場「有人來一次，就不會再來了，但是馬英九每次都來」。

隨後馬英九上台致詞，則開玩笑回應吳清基，「但你還漏了很多事」。他舉例，包括他擔任台北市長時恢復台北市孔廟入祀偉大的教育家，活化孔廟，並鼓勵來台參加活動的越南、韓國孔廟也一起推動這項作法，促進教育交流。

▲馬英九出席「菁師獎」。圖／記者崔至雲攝）

馬英九也提到，他在前往美國留學前都在台灣讀書，但是從沒感覺到台灣的教育讓他吃到什麼虧，這就是台灣的老師在每一個階段幫他打好的基礎，儘管台灣教育有很多爭議與批評，但老師們絕對有貢獻。

頒獎典禮結束後，面對媒體喊問「是否過去自己的外交成果被蔡英文總統毀了？」、「有沒有拿過前鴻海董事長郭台銘的6800萬元？」他則微笑向媒體表示「謝謝大家關心」、「過兩天我會演講」，隨即離去。

