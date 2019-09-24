「密醫」打雷射害臉部出血　女求償10萬只獲賠1萬確定

▲杜女遭到未具有資格的醫師施作雷射手術，導致她臉部出現紅點和出血。（示意圖／免費圖庫pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

一名杜姓女子2014年於光澤晶漾診所接受臉部雷射手術，但診所安排未具醫師資格的張姓行政經理替她施作手術，導致她臉部出現紅點和出血。台北地院審理後，依違反醫師法判處張男徒刑9月定讞；民事部分，杜女向張求償11萬多元，台北地院簡易庭判診所所屬的光漾生技公司應連帶賠償10萬多元，光漾生技不服再上訴，台北地院改判賠償1萬多元確定。

杜女表示，她於2014年4月16日及同年5月6日到診所接受臉部雷射手術，不料診所竟安排沒有醫師資格的張姓經理替她手術，且過程中疑似操作機器不當，導致她臉部出現紅點和出血，事後，她向診所、生技公司要求應賠償消費金額、精神慰撫金等共11萬多元。

光漾生技的委任律師辯稱，杜女所提出的受傷照片，無法證明拍攝時間，且衛福部雷射說明範本也曾提及，雷射手術部位出現開放性傷口、微量出血和紅腫，都屬正常反應，否認具賠償責任。

台北地院簡易庭認為， 依據雙方契約，杜女向光漾生技公司購買的雷射療程，診所只是公司對外營業看診的機構。張姓經理違反醫師法看診，已遭判刑確定，而光漾生技故意隱匿醫師身分，讓杜女健康深陷醫療風險中，已違反醫療契約。

此外，杜女接受雷射手術後，被其他醫師診斷為「接觸性皮膚炎」，雖光漾生技辯稱杜女有易過敏體質所導致，但倘若公司主張為真，仍安排醫師替杜女雷射，更顯公司造成杜女損害，因此判公司應賠償10萬多元。

光漾生技不服提上訴，台北地院合議庭則認為，杜女請求侵權損害賠償的時間，已經超過2年，因罹於時效而消滅，因此改判公司應賠償1萬多元，全案確定。

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