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調研：未來3年內將會有六成資訊長採用一定程度的區塊鏈技術

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▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲根據調研機構調查指出，未來3年內將會有六成的企業資訊長將會採用一定程度的區塊鏈技術。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然目前人們仍未能明確地感受到區塊鏈帶來的改變，不過根據國際調研機構Gartner最近發布的2019年區塊鏈商業發展週期報告指出，未來5到10年內區塊鏈將徹底改變大部份產業的商業模式。且即使還不確定區塊鏈會對公司業務帶來何種影響，仍有60%的資訊長預期會在未來3年內採用一定程度的區塊鏈技術。

Gartner傑出研究副總裁David Furlonger表示，雖然未來3年內有六成的資訊長將採用區塊鏈技術，不過受限於企業既有的數位基礎建設，加上缺乏明確的區塊鏈治理機制，資訊長將無法善用區塊鏈技術以發揮最大的價值。

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Gartner認為，金融與投資服務業持續吸引區塊鏈創新者的投入，以改善數十年歷史的老舊營運方式及流程，不過根據Gartner的資訊長調查，只有7.6%的受訪者認為區塊鏈是一種能帶來突破式創新的科技。儘管如此，還是有近18%的金融和投資服務業資訊長表示已經採用，或將在未來12個月內採用一定程度的區塊鏈技術，另有近15%表示2年內會採用。

Furlonger指出，該公司觀察到區塊鏈被廣泛應用在金融和投資服務業中的幾個關鍵領域，尤其是在認許制帳本（Permissioned Ledger），也預期數位代幣（Digital Token）將持續發行並逐漸為大眾所接受。為了讓區塊鏈達到生產力成熟期（Plateau of Productivity），也就是技術被主流市場廣泛採用，在非技術層面上仍有非常多要努力的地方，例如制定區塊鏈技術的標準、法規制度和組織結構。

另一方面，隨著電競產業的快速成長，區塊鏈原住民（blockchain native）也陸續推出各種解決方案，讓電競用戶不但可以自行打造代幣來負擔設計比賽的花費，同時還能交易虛擬寶物。透過代幣，玩家能更容易在不同遊戲平台間移轉裝備，提高遊戲掌握度。

Gartner研究副總裁Christophe Uzureau表示，用戶數量龐大加上創新速度快，讓遊戲產業成為區塊鏈創新應用的實驗場所，這是一個用來觀察用戶如何推動去中心化（Decentralization）和代幣化（Tokenization）的絕佳場域；這兩項也是區塊鏈發展最關鍵的要素。遊戲新創業者在亞馬遜（Amazon）、Google和蘋果（Apple）所推出的生態系之外另闢新徑，可做為其他產業的企業發展數位策略的參考範本。

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