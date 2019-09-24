勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

▲「勇鷹」新式高教機今（24）日正式出廠，紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，向國人宣示國防自主決心。（圖／記者陳玉攝）

記者林淑慧／台北報導

「勇鷹」新式高教機今（24）日正式出廠，紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，漢翔公司表示，新一代高教機為數位化生產的新里程碑，向國人展示國防自主的決心，也將釋出百億元的國機國造訂單，台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商如駐龍、晟田、千附及寶一等108家業者可望受惠。

象徵國機國造起手式的「勇鷹」新式高教機，今(24)日上午在漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮，由總統蔡英文女士親自主持並登上新機視察，在聽取漢翔公司飛行教官的解說後，總統肯定新式高教機優異的性能。

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▲新一代高教機由國內航太龍頭漢翔公司研發產製，圖為漢翔公司位於台中的製造廠房。（圖／記者呂佳賢攝）

新式高教機塗裝設計理念，主要以國旗色系為發想，配合最後命名涵義，並利用機背及機腹呈現之幾何圖形，展示出飛機將一飛沖天，勇往直前之意涵 ，且具備我國特色、滿足使用需求之新式高教機，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E/F部訓機；使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，完美勝任培養我國空軍飛官的重責大任，更藉此打下「國機國造」的穩固根基。

漢翔主管表示，相較於三十年前研發IDF經國號戰機，用「藍圖」設計耗時十年，在數位化生產的演進下，漢翔透過數位化模型定義生產流程，運用虛實整合、數位分身等創新技術，將高教機的研製效率提升三倍，勇鷹也成為漢翔走入數位化生產的新里程碑。

由漢翔團隊研製的新式高教機，外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖相近，但全機有超過百分之八十更新，發動機採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產之F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局並大量採用複合材料，以減輕飛機重量，提升飛行性能。

「配合高教機的需求，改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果並增加低速飛行的穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術，與軍機飛行員基本作戰能力，並符合空軍所定之高教機性能規範需求。」漢翔公司主管說。

▲國機國造起手式的新式高教機「勇鷹」今（24）日出廠，預計明年6月進行首飛。（圖／記者陳玉攝）

另外，勇鷹機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間並增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行之穩定性；數位化飛控系統及多項航電儀表裝備為國內自製或合作生產，飛行控制軟體及航電軟體皆由國內自行研改及維護，可確保日後軟硬體精進及變更能力。加上部分系統件可與IDF戰機共用，可縮短飛訓時程並有效降低後勤及維修成本。

漢翔表示，新式高教機在概念設計階段曾規劃多種構型，考量空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，以IDF戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件之高共通性及相同的整體後勤體制，解決消失性商源及後勤補保等問題。

新式高教機自民國106年2月7日由空軍及中科院完成協議書簽署，106年4月25日中科院與漢翔公司完成委製合約簽署，107年6月1日舉行組裝開架典禮，於今日首架原型機出廠，預計明年6月進行首飛。