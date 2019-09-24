力抗下個月空污季來臨　盧秀燕：一抓到直接開罰而且罰3倍

▲盧秀燕宣示力抗空污決心，一查獲直接加倍開罰。（圖／台中市政府提供）



記者鄧木卿／台中報導

台中市政行動會議24日移師至大安區舉行，市長盧秀燕表示，下月空污季就會來臨，以往市府一抓到污染源都會先勸導改善，但在空污季期間，直接就開罰，而且還要罰2至3倍，絕不寬貸，而從空品不良天數減少4成來看，重罰是有效的。

▲市政行動會議移師大安區公所舉行。（圖／台中市政府提供）

市府上午移至大安區舉行市政會議，由環保局長吳志超針對空汙稽查及加重處分規劃進行專案報告。

盧秀燕提到，市府根環保署空品不良資料，都會前一天就採取預警機制，要求前30大汙染源預先降載減排，據統計，台中今年1至8月PM2.5平均值為17.1微克，較去年同期改善2.1微克，空氣品質不良(AQI＞100)天數25天，較去年同期減少約4成，她說，過去都是先勸導，再開罰，但在空污季期間，一旦查獲就開罰，而且還要加倍。

吳志超表示，去年一整年台中有117天空品不良天數(AQI>100)，其中87天落在去年10月到今年5月的空汙季，面對下個月10月來臨的非常時期，市府打擊空汙，不分公私，任何重大汙染源都要一網打盡。

吳強調，包括前30大固定源增加稽查頻率，每2個月至少1次聯合稽查，包括台中電廠、中龍鋼鐵、豐興鋼鐵、台灣肥料台中廠及正隆后里分公司等，都列為重點稽查，過去8個月已稽查30場，處分金額近3千萬元，環保局也鼓勵業者汰換生煤工業鍋爐，改用燃氣鍋爐，目前全市工業燃煤鍋爐已從80多座降至17座，並要求2022年前全數停止運轉。