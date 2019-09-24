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2度主動「抖內柯營」遭拒！郭董訝異「0元競選法」霸氣回應：競選團隊隨時幫忙

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▲郭台銘已承諾出借競選團隊人力助柯營拚國會，甚至樂意替民眾黨參選人站台。

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選總統後，他與台北市長柯文哲結盟的態勢並未因此破局，本刊掌握，郭台銘退選後，二度約了柯營核心幕僚密會，不但開口再提願意全力支援台灣民眾黨的選舉經費，而就在柯營二度回絕郭的心意後，郭台銘更是霸氣提出，包括競選團隊人力、甚至要他親自上陣替民眾黨參選人站台，這些都不是問題；言談之中顯見兩陣營結盟態勢並未因此熄火。

據知情人士轉述，郭宣布退選當天中午，郭台銘先約了柯文哲在家中碰面，郭當場對柯致歉表明自己不選總統，接著便開口問柯，立委選舉有需要什麼協助？包括經費、人力，都要柯盡量開口，沒想到柯一口回絕，並稱自己向來是「零元競選法」，不必也不會向郭營拿錢打選戰。隨後，郭營幕僚接獲郭明確指示，「上電視替柯市長說幾句話」。

本刊掌握，郭對柯釋出善意後，在登記連署參選總統截止日隔天，二度約柯營核心幕僚蔡壁如見面，除了再次對自己不選總統致歉外，也再度提及願意全力支援民眾黨的國會選舉。

柯郭預計合推15至20席區域立委，其中台灣民眾黨首波已提8名區域立委，參選人22日在柯率領下聯合造勢。

柯郭預計合推15至20席區域立委，其中台灣民眾黨首波已提8名區域立委，參選人22日在柯率領下聯合造勢。 

知情人士轉述，郭原以為16日「柯只是不好意思開口向我要資源」，於是18日才又託人約了蔡壁如碰面，郭當場告知，立委選舉一定需要經費，「我都可以全力支援」。未料，蔡再次告訴郭，柯不可能向他拿錢，並舉去年市長選舉為例說，當時除了網路小額募款外，柯連一場募款餐會都沒辦；郭對此感到訝異，反問，「怎麼可能？這樣怎麼打選舉？」蔡又告訴郭，柯的個性就是「用體力勤跑換取選民支持」。

據轉述，得知柯不會向郭伸手要錢後，郭接著告訴蔡，自己為了準備總統大選籌組的競選團隊，到明年1月11日都不會散，包括文宣、政策部門，甚至安排上政論節目的辯士們早都就定位，「我們可以一起用、你們不用額外再去找人」，「只要有需要，我隨時可以幫忙你們的參選人站台！」郭主動告訴蔡壁如。


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