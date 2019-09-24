華聞快遞／簽下246個農業合作項目！「第21屆江蘇省農洽會」圓滿落幕

▲第二十一屆江蘇農業國際合作洽談會。（圖／翻攝視覺江蘇網）

《江蘇》簽下246個農業合作項目！「第21屆江蘇省農洽會」圓滿落幕

第二十一屆江蘇農業國際合作洽談會9月20日至22日在連雲港舉辦。據悉，本屆農洽會共有1000多家大陸境內外企業參展，近20萬人次參與此次盛會，2000多種農產品參加展示展銷，現場銷售農產品1800多萬元（人民幣，下同）。（中新社）

《北京》大陸居民人均可支配收入70年增59.2倍

大陸國家發改委副主任寧吉喆近日表示，「新中國成立70週年來，居民收入和消費水平不斷提高，消費結構優化升級。」據悉，大陸去（2018）年居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍，居民人均消費支出比1956年實際增長28.5倍，居民消費支出中食品支出比重降到30%以下。（澎湃新聞）

《北京》大興國際機場開航在即 東航首批22班航班已開始售票

東航首批22班北京大興航班已開始售票。東航透露，自2019年冬航季起（10月27日起），東航將在北京大興國際機場每天運行22班航班（不含東航旗下中國聯合航空），其中包括9條大陸國內航線和2條國際航線，具體將運營北京大興到上海、哈爾濱、杭州、西寧、瀘州、東營、臨沂、淮安、越南峴港等地。（澎湃新聞）

《北京》居世全球第一！大陸高鐵里程突破3萬公里

大陸國家發改委副主任寧吉喆24日表示，「2018年末，中國發電裝機容量達19億千瓦，居世界第一；鐵路營業里程13.2萬公里，其中高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和第一；公路里程485萬公里。」據悉，大陸高速公路14.3萬公里，居世界第一。（澎湃新聞）

▲大陸國家發改委副主任寧吉喆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

《河北》河北南部電網今年第一批「電代煤」工程完工

河北清河縣供電公司透露，「今年公司將投入1100多萬元資金，在安家村、北焦莊村等6個行政村實施『電代煤』工程，涉及1451戶村民，相關工程7月份開工，推進順利。」（中新社）

《北京》央行：中國金融業總資產達300兆人民幣

大陸人民銀行行長易綱24日透露，大陸目前共有4500多家銀行業金融機構、130多家證券公司、230家保險公司。據悉，金融業總資產300兆，其中銀行業268兆，規模居全球第一。（中新社）

《北京》1至8月新增地方債28,951億人民幣 陸財政部：9月底前發行完畢

「第一場新聞發布會」24日在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦。對財政收支平衡壓力問題，大陸財政部部長劉昆表示，「今年財政部加快了地方政府債券發行和使用進度，1至8月份新增地方政府債券28,951億元，發行進度比去年提高了34個百分點，預期在9月底前將全部發行完畢。」

《山東》千項國際海洋科技前沿技術裝備亮相

「2019（第四屆）青島國際海洋科技展覽會」24日在青島藍谷的青島國際博覽中心啟幕。據悉，本屆海科展展出了水下導航、水下光學、水下無人裝備、全固態多功能雷達等，千項當前世界海洋科技前沿智慧技術和儀器裝備。（中新社）

▼本屆展會展出千項當前世界海洋科技前沿智慧技術和儀器裝備。（圖／中新社）