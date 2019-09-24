挖石油有「4大前提」　韓陣營：韓國瑜當總統可在中央規劃

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜去年競選高雄市長期間，提到可以開採太平島石油讓高雄財務脫困，但因為開採石油為中央職權，並沒列在高雄市府預算中。國民黨總統參選人韓國瑜的發言人何庭歡24日表示，若大家這麼關心，明年1月韓市長若當選總統，當然在中央可以努力規劃，也許包括看看中油有無探勘計劃、中央有無開採計劃，還有看有沒有投資客有意願，當然也要尊重週邊國家及地區意見。

何庭歡表示，開採石油這件事是市政議題，不過韓國瑜在直播有提到，太平島屬於高雄市，若中央有計劃要去太平島開採石油，而且若採到石油，高雄市是可分一杯羹的。

何庭歡指出，但開採石油是中央的職權，現在高雄9席立委，總統府秘書長以前是高雄市長，行政院副院長也都非常關心高雄，是否大家一起來努力計劃採石油，讓高雄可以分一杯羹，協助解決市府龐大負債。

韓國瑜24日也開直播澄清，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

韓國瑜說，民進黨議員為了攻擊這個，不停抹黑扭曲事情，但「很簡單！有沒有國際投資客？有沒有石油？行政院要不要開發？周邊國家能不能產生共識？如果都達成了，當然，我們高雄市政府也許有個機會，可以在石油開採分一杯羹，解決高雄3300億負債！這講法有什麼錯誤？沒有任何錯誤！」

韓國瑜稱，說他當上高雄市長就要去採石油，天天抹黑他，但「我並沒有寫在政見裡面！」所以現在這群人不停抹黑扭曲攻擊，好像把他想成一個傻瓜一樣，「我想這每一個邏輯都清清楚楚，好不好？」

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▼韓國瑜23日上午出席總預算編列說明會。（圖／記者賴君欣攝）