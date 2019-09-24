救護車載病患「鳴笛闖紅燈遭側撞」　嚇！翹孤輪4秒後翻躺倒地

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區上午發生一起救護車翻車事件，一輛竹北消防分隊救護車載著駕駛、救護員及盧姓婦人共3人行經竹北環北路五段與新溪街口時時，遭到王姓男子所駕駛的自小客車側撞，救護車當場向左翻覆，車上駕駛與救護員雖無明顯外傷，但為慎重起見仍送醫進行檢查，而盧姓婦人則由另外的救護車繼續接手送醫。

▲救護車被撞上後還先以2輪翹孤輪的方式行駛了將近5秒才失去平衡倒地。（圖／記者陳凱力翻攝）



24日上午9時許，位於竹北市中正西路與新光街發生一起交通事故，新竹縣竹北消防局接獲報案後立即前往協助將傷者盧姓婦人送醫。救護車駕駛開啟警示燈與鳴笛，並載著救護員、盧婦等共3人準備前往中醫大醫院途中，行經竹北市環北路五段與新溪街口時，遭到44歲王姓駕駛之自小客車從側面撞上，救護車遭強烈撞擊後，先由左前、後2輪向前行駛4秒後，終於失去平衡不支倒地。

▲網友將車禍現場上傳臉書討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）



救護車駕駛、隨車救護員經了解無明顯外傷，但仍送依檢傷，自小客車王姓駕駛未受傷，而救護車原載傷患盧姓婦人也由另輛救護車接駁，前往中國醫藥大學新竹附設醫院治療中。

新竹縣警局表示，經竹北派出所到場協助交通疏導，並由交通事故處理小組到場處理，經施予酒測均無酒駕情事，事故現場也於10點50分左右排除，恢復交通。

▲▼救護車原載傷患盧姓婦人也由另輛救護車接駁，前往中國醫藥大學新竹附設醫院治療中。（圖／記者陳凱力翻攝）

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