印度首屆「放屁大賽」！3男克服羞恥爭冠全槓龜　網笑：賣口罩老闆很生氣　

▲ 當天約有70人到場，結果只有3男上台比賽。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度蘇拉特市（Surat）22日舉行的第一屆「放屁大賽」（What The Fart,WTF）結果出爐！原本報名比賽的人數多達200多位，主辦單位還特定製作測試屁聲的道具，結果當天只有3人克服羞恥感上台比賽，但最終都未達標準，沒有任何人獲得獎牌或獎項。

根據《印度斯坦時報》和《印度時報》報導，原本有200多名來自孟買、齋浦爾（Jaipur）等城市的民眾報名比賽，當天參賽者只要放出「最長」、「最響」、「最具音樂性」的屁聲，即有機會爭取放屁比賽的冠軍，結果當天只有大約70人出席比賽，以及少數媒體到場，最終更只有3人決定衝一波，想趁機會奪取冠軍。

不過，可能是在大家面前放屁太緊張，3人最終都沒有「發揮實力」，第一位上台的48歲參賽者吉安（Sushil Jain），當天還特地空腹，並搭乘一小時的車程來到比賽現場，最後卻沒有放出任何一聲屁。面對此窘況，主辦單位最後準備2500盧比（約新台幣1000元）的獎金和禮物籃送給參賽者。

▼ 第一位參賽者吉安看起來相當緊張，上台到比賽結束前都沒有放屁。（圖／翻攝自Youtube／Aryan Girnara）

這件事曝光後，許多原本期待比賽的網友感到非常失望，但也對於勇敢上台的民眾表示佩服，「原本我很期待比賽全是屁聲」、「他們敢上台已經贏得我的尊重」、「誰能想像站在台上放不出屁的窘況」、「我替他們感到尷尬」、「台下一定一堆參賽者在看戲」、「敢上台先給讚」、「門口賣口罩的老闆表示生氣」、「下次可以嘗試站在2碼（1.8公尺）以外噴熄蠟燭。」

但對於本次參賽者不敢上台的窘況，主辦居民Yatin Sangoi表示，下次比賽會準備小房間給參賽者，以免參賽者再次受到群眾目光的影響，預計下屆賽事會在孟買舉行。

▼ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

