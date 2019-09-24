「爸爸小心！」孟晚舟被捕後秘傳18字紙條　任正非：不覺得自己命重要

▲華為創始人任正非於5月20日接受德國電視台紀錄片採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

記者鄭思楠／綜合報導

華為公司首席財務官孟晚舟引渡案當地時間23日在加拿大再次開庭審理，進入實質性審理階段。同日，華為心聲社區發佈，華為創始人任正非於5月20日接受德國電視台紀錄片採訪的紀要。他透露，孟晚舟在被關進監獄的次日就通過她先生給自己帶了18個字的話。

採訪中，當記者問道，「您女兒去年12月1日在溫哥華被捕，當時您知道這個消息的時候，第一反應是什麼？」任正非回應，「我的第一反應是很震驚，因為我女兒是很守規矩的人，不可能有任何犯罪的行為，怎麼被抓了呢？」

他接著說，「我女兒在被關進監獄的第二天就通過她先生遞了紙條子帶給我，『爸爸，所有的矛頭是對準你的，你要小心一點。』」然而，到了第三天，任正非要飛到阿根廷開會，「我是冒著生死危險走出去的，我認為這對公司的改革、穩定和發展有很重要的意義，當時並不知道美國要這麼嚴厲地制裁我們。」

任正非進一步透露，「我太太整晚不睡覺，等待著我過境國家的訊息，總問我，『你出境了沒有，上飛機了沒有？』我說飛機滑行了她才放心睡覺，我開完會後就上飛機返回了，直到平安回來，家裡人才放心。」

在他看來，其實已把生死置之度外，並不覺得自己的生命有那麼重要，「公司已經走上正軌，有沒有我，公司都會照樣發展；這就是向英國和德國學習，以制度文明來管理公司，而不是以人獨裁的方式來管理公司，我現在覺得，對過去三十年的努力，我是心安的。」

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