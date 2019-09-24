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加州消防局5個月內「9人升格」喜當爸！　超萌寶寶平躺裝備化身向日葵

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▲短短5個月就9個小寶寶出生！（圖／翻攝自Facebook／Rancho Cucamonga Fire District） 

▲短短5個月間就9個小寶寶出生！（圖／翻攝自Facebook／Rancho Cucamonga Fire District，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

今（2019）年的3月至7月，位在南加州洛杉磯地區的「庫卡蒙格消防局」（Rancho Cucamonga Fire District）竟有9個小寶寶在短短的5個月內出生，而這個難得且特別的時刻也全都被拍下來了！消防員爸爸們將小嬰兒都放在自己的裝備上，並排成一個大圓圈，還將照片上傳至臉書分享喜悅，這個溫馨、可愛的畫面立刻得到不少人的祝福。

據澳洲ABC報導，位於南加州洛杉磯地區聖貝納迪諾縣（San Bernardino）的庫卡蒙格消防局在今年3月至7月間，迎來9個新生兒，其中，有7個小寶寶是男孩，另2個則是女孩子，實屬難得且稀奇的好消息！

▲短短5個月就9個小寶寶出生！（圖／翻攝自Facebook／Rancho Cucamonga Fire District）

「庫卡蒙格消防局」在臉書上寫道，「庫卡蒙格消防局在今年3月到7月間，多了一些小家庭成員，我們不能錯過這個『捕捉特別時刻』的機會。我們很高興看到庫卡蒙格消防局的家庭持續在成長！」他們發出了許多小寶寶逗趣的照片，畫面十分療癒、可愛！

▲短短5個月就9個小寶寶出生！（圖／翻攝自Facebook／Rancho Cucamonga Fire District）

除了小寶寶躺在消防裝備上的可愛畫面，還有消防員爸爸高舉嬰兒的珍貴相片，當然也不乏9個家庭的溫馨大合照！不少網友看見後紛紛留言回應，「照片是無價的！恭喜這些家庭」、「太可愛了啦」、「是如此的珍貴和甜蜜！恭喜」、「這是計劃好的嗎」、「希望嬰兒們可以一起長大，變成永遠的朋友」、「做得好！媽媽們！」

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