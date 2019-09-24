iPhone 11 pro實拍！原圖0異狀...妹子一傳IG「天降開運竹」秒噴喜感

▲IG截圖。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果新旗艦iPhone 11系列開賣數日，網上災情頻傳，除了超廣角鏡頭被嫌畫質不佳，「竹林之亂」更成為大家調侃的話題，一名女網友實拍並上傳IG後，也出現了短小的綠色直條，雖然是大Bug，不過瞬間逗樂大票鄉民，直呼「好可愛的竹子」、「你的發育不良喔」。

iPhone 11系列20日正式開賣後，買氣強強滾，而早已聲名大噪的「三鏡頭」，分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、以及1200萬畫素的超廣角鏡頭，實現4倍光學變焦，其自拍鏡頭更從700萬升級至1200萬畫素。

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▲重發IG分享至FB。（圖／翻攝自PTT）

儘管功能強大，但有的用戶發現，拍照後竟出現詭異竹林；而這名女網友也碰到類似問題，她在PTT上提到，「相片右側有綠色直條，是上傳到IG之後出現的，圖1是IG截圖，圖2是重發IG分享至FB的情況，兩篇文出現綠色直條的照片不同，不過相片圖庫裡的原圖，是沒有出現（正常）的。」

女網友表示，前兩天使用相機時好像也出現過，但後來重開相機就沒有了，「想問這可能是軟體問題嗎？有沒有人遇到一樣的問題，謝謝！」對此，鄉民們紛紛回應，「夜幕綠彩蛋」、「我剛更新iOS13，也會有一些程式莫名奇妙打不開，備份重置一次就完全沒問題了，有時間可以這樣做一次，會比較穩」、「蘋果到底有沒有要處理綠竹啊」、「綠綠的三條線」、「哭臉竹子，笑噴XD」。

▲網友在開賣日入手iPhone 11，晚上一拍就出現竹林了！（圖／翻攝自PTT）

另外，相較於其他苦主遇到的整片竹林，原po的情況莫名戳笑不少人，「你的竹子比較短只有一根，花一樣的錢，爲什麼別人是竹林，去換貨」、「開運竹xddd」、「退貨吧，理由是竹子太少，心理不平衡」、「小竹子而已啦，之後才會長大變竹林」。

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