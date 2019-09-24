迷妹想加韓星粉絲團！街頭藝人逼拍「裸舞片」：不繼續就公開　近百少女受害

▲顧姓街頭藝人利用少女追星心切，誘逼對方拍裸照就能加入粉絲團，受害少女近百人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳玉、陳韻如／台中報導

一名顧姓街頭藝人利用少女追韓星，迫切想知道偶像最新消息的心情，竟佯裝成女粉絲，並稱若依照他指示便能加入粉絲團，進而要求少女拍下裸照供他欣賞，讓近百名少女信以為真照做。案經2名受害少女報案，檢警目前已找到48名受害者，而台中地檢署也依違反兒童及少年性剝削防制條例將顧男起訴。

根據起訴書，顧男利用少女追星心切，在臉書上佯裝成女生，且同是韓星BTS的粉絲，向近百名少女佯稱若按照指示，便能加入粉絲團，讓不少少女因此信以為真。

顧男見少女上勾，便要對方拍攝裸照供他欣賞。少女照做後，顧男食髓知味，竟大膽要少女拍攝裸身跳舞，以及在下體夾上夾子的畫面，但遭到拒絕，而他竟出言恐嚇，「若不願意按找指示繼續拍攝，就要將之前所拍攝的照片發送出去」，讓少女嚇得只好照做。事後其中2名少女不堪壓力向高雄市警局報案，並報請台中地檢署偵辦。

檢警調查後，在2019年1月10日前往顧男住處搜索，並查扣內有近百名受害少女裸照的隨身碟。經過調查後，已查出有48名受害少女，但由於受害人遍及全台，檢方目前也已指揮各地婦幼隊及家防中心展開清查，而目前台中地檢署也將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

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