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10大乾拌麵排行出爐！　熱銷TOP 1單月狂賣4000包穩坐霸主地位

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網購乾拌麵銷售統計排行（圖／momo購物網提供）

▲藝人曾國城研發創立的品牌曾拌麵，推出至今，在乾拌麵市場上依舊熱銷不墜。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

快速美味的乾拌麵近年很受消費者歡迎，除了自有品牌、餐廳名店經營，不少藝人、YouTuber、料理達人更是將其發展成副業，紛紛推出自創品牌搶攻市場，而越來越多新品竄起，每一家皆各有特色，其中，回購率超高的「曾拌麵」，不僅在網購通路榜上有名，更是奪下2大電商統計10大乾拌麵排行榜中銷售NO. 1的霸主地位。

乾拌麵風潮持續延燒，近期3大電商針對今年1～8月乾拌麵市場做了銷售統計排行，藝人曾國城研發的品牌曾拌麵，推出至今超過4年，即使面對後進品牌陸續加入，依舊在市場上占有一席之地，不僅以香蔥椒麻口味在東森購物網穩坐熱賣冠軍寶座，另外還與旗下胡蔴醬香口味，在PChome 24h購物一舉奪得第1、2名，單一口味平均單月最高可賣出4000包，推估曾國城長期主持的型男大主廚加持下，為「曾拌麵」的品牌形象加分不少，因此拿下兩個席次。

網購乾拌麵銷售統計排行（圖／momo購物網提供）

▲「千拌麵」以麵線為主體的黑麻油麵線口味，一推出便成功打入市場前3名。

大胃王YouTuber千千創業推出的千拌麵，以罕見的黑麻油麵線打入市場，走出另一種乾拌麵風格，再加上網紅接續開箱成功引起話題吸引消費者，買氣不容小覷，在PChome 24h購物拿下第3名、東森購物網第4名，momo購物網則是排名第2。隨著天氣逐轉涼和下半年傳統銷售旺季來臨，預估將有機會在乾拌麵市場迎來下一波銷售高峰。

2019上半年大賣的還有賈以食日麻花麵，是藝人賈靜雯跨足食品領域所創立的品牌，除了她本身的個人魅力為品牌加分，在夯劇《我們與惡的距離》熱播下，也讓產品銷售跟著水漲船高，後座力驚人，除了成為momo購物網站上熱銷冠軍，也入選PChome 24h購物乾拌麵排行榜第4、5名，每月賣破千袋，4月份銷量更是忽然暴衝，麻花麵、椒麻拌麵兩款後續銷售穩定不衰。

網購乾拌麵銷售統計排行（圖／momo購物網提供）

▲在戲劇加持與後座力持續影響下，帶動「賈以食日麻花麵」穩定銷售。

綜觀榜單，前幾大爆紅商品幾乎都有名人加持，像是舒淇代言的KIKI拌麵擁有一批忠實粉絲，銷售持續穩定成長，位居momo購物第4名，而第5名則是近期推出的詹麵，在《型男大主廚》詹姆士的投入研發與人氣推薦下，一口氣推出激麻、川麻、辣沾麵3種口味，成為消費者嘗鮮首選，上架至今單周最高熱銷破千袋，頗具後起直追之勢，也是東森購物網第3大熱銷乾拌麵。

其他名次方面，PChome 24h購物公布的第6～7名依序是：台酒酒香拌麵、太和殿麻辣拌麵、大師兄銷魂拌麵、KiKi椒麻拌麵、老媽拌麵老成都擔擔麵；momo購物網則是曾拌麵、大師兄銷魂拌麵、太和殿麻辣拌麵、瓦城泰式酸辣乾拌麵、金博家蔥蔥回魂麵。

PChome 24h購物從銷售數據觀察發現，現在的消費者對於泡麵的飲食習慣已經不像過往只是為了方便，而是更希望能有實體店鋪的品牌信賴好感度，或是名人加持的爆紅商品來嚐鮮，此外，在入榜的口味上，今年消費者偏好椒麻、麻辣、麻醬、麻油及蔥油等口味，排行榜中前10名有過半數口味為椒麻或麻辣口味搶下席次。

momo購物網分享，近年乾拌麵商品數逐年增加，銷售呈穩定成長趨勢，今年初至今站上乾拌麵銷售較去年同期成長達2成。以目前整體市場來看，PChome 24h購物提到，乾拌麵很吃口碑行銷，藝人代言是炒作的第一步開頭，最主要仍在於口味，需貼近消費者的愛好習慣，才能在社群中贏得較好的評價和口碑。

【東森購物網2019年1～8月拌麵銷售前5名】
1、曾拌麵 香蔥椒麻/麻油椒香/胡麻醬香
2、老媽拌麵 老成都擔擔麵
3、詹姆士詹麵 激麻拌麵/川麻拌麵/堅果辣沾麵
4、水哦千拌麵 黑麻油麵線
5、太和殿 麻辣拌麵

【PChome 24h購物2019年1～8月拌麵銷售前10名】
1、曾拌麵-香蔥椒麻
2、曾拌麵-胡蔴醬香
3、水哦千拌麵 黑麻油麵線
4、賈以食日 麻花麵
5、麻膳堂 椒麻拌麵
6、台酒TTL 酒香拌麵-椒麻
7、太和殿 麻辣拌麵
8、大師兄 銷魂拌麵
9、KiKi食品雜貨 椒麻拌麵
10、老媽拌麵 老成都擔擔麵

【momo購物網2019年1～8月拌麵銷售前10名】
1、賈以食日 麻花麵
2、水哦千拌麵 黑麻油麵線
3、老媽拌麵 老成都擔擔麵
4、KiKi食品雜貨 椒麻拌麵/蔥油拌麵
5、詹姆士詹麵002D激麻拌麵/川麻拌麵/堅果辣沾麵
6、曾拌麵 香蔥椒麻/麻油椒香/胡麻醬香
7、大師兄銷魂麵舖 銷魂麵舖 銷魂拌麵
8、太和殿 麻辣拌麵
9、瓦城 泰式酸辣乾拌麵
10、金博家 蔥蔥回魂麵

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