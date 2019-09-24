全班原本僅5人寫作業　越南台師獲「菁師獎」…兩年讓10生上台、政大

▲越南胡志明市台灣學校國文老師楊姵希獲得「菁師獎」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教師節前夕，「陳玲」與「懷恩」兩社福慈善基金會今（24日）舉辦第8屆教育大愛「菁師獎」表揚大會。其中，獲得國中組「菁師獎」的越南胡志明市台灣學校國文老師楊姵希談到，過去一兩年帶的班級，是她教學以來最具挑戰性的一個班級，參差不齊的學生素質，完全影響了她的教學品質，甚至曾感嘆「為什麼狀況學生都在她的班上？」

楊姵希指出，台越關係密切，但在文化上也有落差，如何能在學校教育上補齊不足，都是她致力克服的難題之一。楊姵希回憶起這兩年間帶的一個班級，她指出，這個素質兩極化的班級，有些同學常是全年段第1名，但大多數的學生卻是中下程度。「這個25人班級裡，只有5、6個學生能交出作業，我真的心力交瘁。」

請繼續往下閱讀...

▲「陳玲」與「懷恩」兩社福慈善基金會今舉辦第8屆教育大愛「菁師獎」表揚大會。（圖／記者崔至雲攝）



「原本我對這麼多學生不寫功課的事感到生氣。」楊姵希說，這是她教書以來從未發生過的事。但後來在耐心觀察與個別談話後，得知每名學生情況不同，有的是能力問題、有的是出身單親家庭而疏於督導；也有的是台灣學生本來念國際學校轉唸中文以致跟不上進度，更還有韓國籍學生因為文化差距與閱讀不足導致無法順利學中文。

楊姵希表示，剛接觸這個班時，她曾有過哀怨無奈的心情，感嘆為什麼這麼多具特殊情況的孩子都在她的班上？但憶起自己曾經心中默許「我要幫助弱勢的小孩」這樣的信念，一旦心靈有股這樣的正能量發散出去，就可以接到相同的磁場和頻率，很多問題都能迎刃而解。

除了這樣天差地別的班級外，楊姵希也曾帶過兩名被判定自殺率高達90%以上的個案學生。對於這樣特殊個案的學生而言，往往大環境可能是導致他們性格變本加厲的因素之一，因此楊姵希打算從營造友善安全環境做起，屢次運用團體心理輔導讓同班同學多體諒與接納這些特殊情況的孩子，再配合她的耐心與愛心，漸漸矯正了學生暴戾乖張的性格，進而走出自己的道路。

▲台灣教育大學系統校長吳清基先生擔任「菁師獎」評審主任委員。（圖／記者崔至雲攝）

以講授國文出身的楊姵希認為，閱讀對一個人的重大好處，除了語文能力的提升，各科也會跟著進步、成績當然就水漲船高。她回想起10多年前，她連續教導同一班級6年的國文課程，在此期間她持續倡導該班的閱讀風氣，且鼓勵每名學生一年至少看8本以上課外讀物。

就這樣兩年過後產生了驚人變化，她發現當一名學生作文能力提升時，其他同學也會潛移默化地跟進，這種微妙的情形一直持續到該班高三時，最後連本來中文程度平凡的學生都能出口成章、言之有物，種種足見中文閱讀的重要性。而更令人感到驕傲的是，該班學生考取台灣的台大、政大的升學率斐然，名額多達10人，成為胡志明台灣學校學生開始考入台、政的首年。

「教育無他，唯有愛與耐心陪伴等待。」楊姵希認為，這雖然是一句老話，但卻是至理名言。正是秉持著這樣的信念與無私奉獻教育的熱忱，才能在數十年的教學生涯中讓她與學子們安然度過每一項學習或生活上的難關，在這師生間相互交錯的密切協動下，開啟了台灣杏壇在海外的又一美麗篇章。

第八屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮今天舉行，今年共有來自全國各縣市共290位教師參加評鑑，分高中職組、國中組、國小組、幼兒園組、特殊教育組及偏鄉離島組，共計選出58位獲獎教師。

