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武術教練假冒同志...旅館內「下壓交疊」！逼她床上喊：我最騷　手機全記錄

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲武術教練假冒女性，將少女拐出門性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

一名施姓武術教練在IG上假冒高職學生結識少女小靜（化名），得知對方喜歡女生，再冒用「林X晨」身分相約摩鐵激戰。小靜到現場才得知遭騙，慘遭施男性侵，還被逼著說「我最騷我最欠X」，性愛過程更被手機錄下。施男完事後恐嚇小靜，「不准報警」。法院審理後，判施男有期徒刑10年，可上訴。

根據判決書，施男2019年5、6月間在IG上假扮高職學生「林X恩」，認識年僅16歲的小靜，聽聞對方深受同性吸引，隨即假稱可以把妹妹「林X晨」介紹給她認識，再冒用「林X晨」的身分傳訊給小靜，成功約出小靜。

到了約定的日子，小靜進到旅館房間卻只見施男，趕緊質問施男身分，對方騙稱，「是林X晨朋友，林X晨快到了」等，她聽信後默默坐在床邊滑手機等待。沒想到施男此時竟強脫小靜褲子，還奪下小靜手中的電話，阻止她求救，並將小靜壓在床上，親吻胸、臉、手、唇等部分，性侵得逞。

過程中，施男逼著小靜說「我最騷我最欠X」，又狂問「妳是不是我的？」，強迫小靜回答「是」，來滿足自己的慾望，之後又趁著洗澡時，再度性侵小靜。他還錄下性侵影片當作籌碼恐嚇小靜，「如果敢報警，我就公開影片，妳應該知道報警的後果會怎樣」。事後小靜母親得知女兒受害後，才趕緊報警處理。

法院認為，施男曾在多所幼兒園、國小、國中及私立文教機構擔任武術老師與教練，原應該呵護未成年人平安成長，卻反而利用未成年人的脆弱犯案，依成年人故意對少年犯強制性交、以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判應執行有期徒刑10年；恐嚇罪部分則判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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