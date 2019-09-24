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全黑「接駁巨獸」出閘！星宇航空搶先曝3規格重點　網讚爆：不想走空橋了

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▲▼星宇航空機坪接駁車。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇航空機坪接駁車亮相，車身全黑色，上頭並有「LINK MONSTER」字樣，外觀被網友讚爆。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空將於2020年1月23日即將開航，除了航網藍圖日漸成形，近來也持續在FB粉絲專頁曝光相關設備進度，其中，全黑「機坪接駁車」也首度亮相！星宇指出，該車輛有三大重點：運載效率強、超低底盤、平穩舒適，只要搭乘過就能完全顛覆對接駁車的想像，引來網友大讚，「接駁車也太帥了吧！不走空橋，我要坐車～～～」。

▲▼星宇航空機坪接駁車。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

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▲▼星宇航空機坪接駁車。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲▼星宇航空機坪接駁車。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇航空近日首度曝光機坪接駁車的塗裝及規格，並用「最大肚量～LINK MONSTER 接駁巨獸出閘」來形容。星宇表示，當飛機停放於接駁機坪時，必須依賴接駁車輛往返接送完成登機，標準行駛安全時速只有30公里，相信只要搭乘過Cobus3000就能完全顛覆對接駁車的想像。

其中，星宇透露接駁車三大評選重點，包含運載效率強，載客量可承載110人，6組車門讓乘客下車快速便捷；超低底盤，利用自身氣壓懸吊可將車身降低，手提行李輕輕一拉，立馬上車；平穩舒適，採全鋁輕量車身，以提供絲綢滑順般的行車感受，提供絕佳的乘坐舒適度。

▲▼星宇航空機坪接駁車。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

▲星宇指出，接駁車有3大評選重點，運載效率強、超低底盤、平穩舒適，只要搭乘過就能完全顛覆對接駁車的想像。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

對此，網友紛紛留言大讚，「用的字型與比例編排極優，具有國際化架勢！」、「接駁車也太帥了吧！不走空橋，我要坐車～～～」、「星宇真的是眼睛的救星！！！！全台最美航空」、「賓士大車的系統，貴貴」、「K董的眼光，真不是蓋的」。

另外，備受矚目的星宇航空制服也將在10月2日正式對外公布，當天將展示包括飛航員、空服員、地勤、機務、航勤等完整制服設計及配件，STARLUX A321neo 客艙座椅也會同步亮相。

星宇航空2020年1月23日開航，當天3航點澳門、檳城、峴港齊發首航，每條航線一天一班，每周至少7班以上。星宇航空董事長張國煒已成功通過A320機種檢定，預計10月底親自駕駛首架A321neo飛機回台，屆時機師、空服員及地勤將可以穿著新制服接機。

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