連問3次「什麼時候說過高市府要採石油」　韓國瑜怒批蘇貞昌：全盲看高雄！

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日在總預算編列說明會，被民進黨議員高閔琳詢問挖石油預算在哪裡？他回應：「誰說要挖石油？」除了許多民進黨議員不滿，更引來行政院長蘇貞昌回嗆「睜眼說瞎話」；對此韓國瑜24日連問3次「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油」，批蘇貞昌是全盲了，對於高雄都是先罵先批判再說。





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜23日上午召開總預算編列說明會，高雄市議員高閔琳在發問時，質問「不是說要挖石油嗎？挖石油的預算編在哪裡？」韓國瑜反問，「是誰說要挖石油的？」，此番言論引起熱議，行政院長蘇貞昌23日受訪時被問到此事，以一句話回嗆，「我們讀過一句話，叫做睜眼說瞎話，這就是最好的例子」，說完便轉身離去。

▲韓國瑜猛嗆蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）

對此，韓國瑜則是相當不服，他回嗆蘇貞昌「我以前講他獨眼龍，當著行政院院長看國民黨的縣市長，以獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看著高雄，我現在感覺他看高雄好像變成全盲了」。

韓國瑜說「他都是先罵再說，所有高雄市的事情，只要從行政院蘇院長的嘴巴出來，是先罵、先批判、先抹黑，先罵了以後再講」，他強調「韓國瑜從選高市長到現在什麼時候說過，高雄市政府要採石油，韓國瑜什麼時候說過，高雄市政府要採石油，蘇院長怎不去查了，蘇院長看到民進黨的縣市長跟自己親生的孩子一樣，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說」。

▲韓國瑜連問「韓國瑜什麼時候說過高雄要採石油？」。（圖／記者賴君欣攝）

他提到「說我從來不參加院會，我參加第一次院會，就被兩台攝影機對，照了完畢之後剪接在媒體上來修理我，何苦如此，為政府部門服務，當行政院長當其他職務都是一樣，人生短短幾十年，何必要做這樣子，昧著良心講話了，高雄治安排名全國前三名，從行政院長、內政部長、警政署長你一路罵，對高雄公平嗎？我們現在觀光業這麼不景氣？再三拜託所有的好朋友，來高雄觀光旅遊，就一定要把高雄治安講的這麼不堪，這個對高雄的公平嗎？」。

韓國瑜說「我覺得蘇貞昌院長能不能夠理性就事論事『找出來韓國瑜什麼時候說過高雄要採石油？』完全沒有，石油是國家的，只是在開採的時候，中國石油公司編的預算去探勘周邊國家，行政院同意，如果開採千萬不要忘記這個是屬於高雄的太平島，能不能讓高雄市分到一點點資源，因為我們財政非常困難」。

他再將炮火對回民進黨議員高閔琳「我講話很保守、很保守、很保守，一定要抹黑，抹黑我一年多，包括昨天高議員在兩年半前，他自己提出來彌陀機場，我提出來機場被罵得一塌糊塗，所以我覺得永遠是兩套標準，台灣政治不要這樣子搞好不好」。