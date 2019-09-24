首架國造高教機「勇鷹」出廠　蔡英文掛牌讚：國防航太大進步

▲空軍新式高教機「勇鷹」24日在漢翔沙鹿廠舉行出廠典禮，由蔡英文總統掛牌。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

空軍新式高教機24日上午於漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮，總統蔡英文出席為命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」的首架高教機進行掛牌，蔡致詞時表示，國機國造，高教機出廠代表我國國防航太產業三大進步，「一是國防航太技術大進步，二是提升國內航太產業大進步，三是培植航太人才大進步」，呼籲大家共同打拼、創造國家未來。

蔡英文表示，3年多作為總統當選人，就曾到漢翔視察，觀察到如果連高教機都要倚賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅、再也沒有機會回復，又得知當時的漢翔董事長馮世寬任內曾試圖推動國機國造，卻遇到許多阻礙無法完成，因此要扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

▲蔡英文總統登上「勇鷹」視察，並指出高教機出廠代表我國國防航太產業三大進步。



蔡英文說，一路走來遇到很多困難，有很多抹黑、打擊甚至是唱衰，但事實證明，我們的堅持是正確的、努力是值得的。在高教機國造過程，也增加與國際交流，讓部分訂單留在台灣，創造就業機會、培育自我人才。以此次專案為例，從2017開工以來，創造1200個職缺、686億元總經費中，有超過一半經費在台灣完成，預計在2021年會再增加800個就業機會。

蔡英文也指出，此次高教機出廠證明航太產業的三大進步，第一，國防航太技術大進步，這次高教機不論是從外型設計、結構設置、組裝或是飛控軟體等核心技術，都是我們自行研發，且三年內就有具體產出。

▲▼空軍新式高教機「勇鷹」亮相。



第二，提昇國內航太產業的大進步，此次研發成果，中科院和漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術移轉民間廠商，提昇國機國造自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓台灣製造品牌能打入國際市場；第三，培植國內航太人才大進步，不久前她也曾視察F-16購改進度，美商人員稱讚漢翔年輕技師的水準是全世界數一數二。

蔡英文說，國機國造不僅創造年輕人工作機會，也讓他們實現造飛機的理想，未來還有許多國機國造計畫，將會是他們未來生涯發展起點。從今日高教機出廠，重新開啟國防自主大門，未來還要繼續奮勇向前，縱使外界有許多懷疑和抹黑，及許多科技研發的挑戰，她都會堅定和大家站在一起，克服難關、再創光榮。