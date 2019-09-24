圖／原來真的有！中油預算書曝光　明年編50億石油探勘費

▲中油開採石油預算。（圖／取自立委廖國棟臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜去年競選高雄市長期間，提到可以開採太平島石油讓高雄財務脫困，但因為開採石油為中央職權，並未列在高雄市府預算中。雖然開採石油遭到綠營人士譏為天方夜譚，但實際上中油確實多年來都有編列此項預算，根據109年預算書，編列探勘費用50億391萬3千元，（陸上部分11億7千萬元、海域部分8787萬元、國外部分37億4200萬元）。

國民黨立委廖國棟在臉書貼出一張中油109年的預算書指出，根據中油公司明年度預算，探勘費用預計編列50億391萬3千元，（陸上部分11億7千萬元、海域部分8787萬元、國外部分37億4200萬元）。他表示，為何高雄市政府沒有編列探勘經費？依法市府無法編列，因為高雄市政府沒有轄管石油公司。

廖國棟說，如果高雄市議員這麼期待太平島能編列探勘石油費，有兩個方法，其一是今年的預算審查，他會要求中油提報探勘太平島海域計畫，將相關經費使用在這上面。其二，請大家支持韓國瑜，讓他明年當選中華民國總統，他就能完全落實太平島海域探勘石油計畫。

廖國棟說，我國探勘石油及氣的團隊已經培養幾十年，年年都編列數十億元預算在台灣及全球各地鑽探石油，這些人才養成不易，是時候讓他們針對南海進行更多的探測，若真能挖到石油，中油公司總部目前設在高雄市，一定可以讓高雄分到很大一碗羹。

廖國棟說，經濟部能源局所屬經濟特別收入基金-石油基金，109年度預算也編列1.6億元的探勘石油及氣補助費，「簡單來說，石油探勘費不是沒編，而是問錯主責單位。」

廖國棟表示，韓國瑜的回答也沒錯，因為高雄市只能被動等分錢，要賺石油財，必須督促台灣中油公司，若要讓太平島及其海域真能好好探勘石油，「請高雄的議員們不要分藍綠，一起將韓國瑜送進總統府，一起挖石油！」

韓國瑜24日也開直播澄清，他有講過4個前提，第一是到底有沒有石油？中油分別在民國100年、102年去探勘，如果沒石油，為什麼要去探勘？第二是有沒有國際投資客願意投資？第三是行政院有沒有決心開發？第四是周邊國家、地區有沒有共識，能不能認同台灣準備開採石油？這幾個前提講完之後，才覺得太平島屬於高雄旗津區中興里，那高雄負債3000多億、財政困難，如果真要開採石油，「拜託，盡可能讓高雄人分一杯羹！」

韓國瑜稱，說他當上高雄市長就要去採石油，天天抹黑他，但「我並沒有寫在政見裡面！」所以現在這群人不停抹黑扭曲攻擊，好像把他想成一個傻瓜一樣，「我想這每一個邏輯都清清楚楚，好不好？」

▼韓國瑜23日上午出席總預算編列說明會。（圖／記者賴君欣攝）



