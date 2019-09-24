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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／談法官倫理紅線的拿捏

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▲▼法官，法官倫理，界線，本分。（圖／視覺中國）

▲法官應潔身自愛，保持高尚品格，並謹言慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象的行為。（圖／視覺中國）

最近爆出兩件因法官涉及違反「法官倫理規範」等情節重大，遭司法院「人事審議委員會」（下稱人審會）移送監察院審查的案子，讓法官倫理議題再度浮上檯面。所謂的法官倫理，是指法官在人際關係中自我要求的行為分際準則。一般來說，法官應潔身自愛，保持高尚品格，並謹言慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象的行為。究竟法官倫理的「紅線在哪裡」？值得推敲討論。

為了使法官有明確遵循的倫理規範，以免逾越分際，2011年6月《法官法》通過後，司法院隔年1月隨即訂定「法官倫理規範」，成為我國法官的專業倫理標準；並設立「法官倫理規範諮詢委員會」，負責提供該規範適用疑義之諮詢及相關問題之研議，以對法官倫理的分寸、尺度畫出紅線。

日前公務員懲戒委員會前委員長石木欽，於擔任最高法院法官、庭長及台灣高等法院院長期間，與案件尚在司法審理程序中之翁姓友人過從甚密，疑似多次接受飲宴招待及球敘，並提供法律意見，甚至以妻子名義買進該友人公司股票獲利。對此，司法院人審會認為其行為已跨過「法官倫理規範」第5條、第22條至第24條的紅線，且違失情節重大，於今年9月17日決議送監察院審查，引起法界震撼！

或許正如石前委員長不平所言：「只是不想當法官當到沒有人性！」而其委任律師廖芳萱也表示，如果法官沒朋友「那不就變恐龍了？」且當友人詢問法律問題時，在沒有隸屬案件情況下，法官難道不能表達意見？似言之成理，符合一般人情義理之辯。

然而，「法官倫理規範」第22、23條等對於維護法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象，均有諸多要求，法官應以最高道德標準自我約束，使人際關係不過於複雜。若友人有案在身未結，自應展示最高節制。尤其是，「法官倫理規範」第24條第1項但書規定，法官僅能無償為其家庭成員（指配偶、直系親屬或家屬）、親屬提供法律諮詢。

若此，石前委員長在他任最高法院期間，對翁姓友人審理中的案件或下級審甫宣判案件，頻頻與之會面交往，且提供法律意見，有違上開法官倫理之限制。易言之，不論是否為自己所承審隸屬的案件，法官都不可以跨越上開紅線，提供朋友法律意見，否則可能引發干預審判等質疑，而自貽伊戚。

另一件是在今年6月間，桃園地院法官何宇宸因擔任妻子的訴訟代理人，而遭司法院人審會移送監察院調查。當時外界曾質疑：「有那麼嚴重嗎？」同樣在「法官倫理規範」第24條第1項明文規定：「法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人」，該條但書雖容許法官無償提供配偶法律諮詢與草擬法律文書，但親如夫妻仍不得代理訴訟，這之間的差別主要是為了維護司法公信力。

試想若一位現職法官坐在律師的位子上和當事人攻防，不論判決結果為何，對造或社會大眾會相信審判過程與結果是公正的嗎？因此，有必要嚴格禁止，以確保審判公正。

維護司法的獨立、公正、中立、廉潔與正直，乃是法官倫理的重要核心價值，也是法官的誡命。筆者肯定司法院人審會在上開案件中，卻除情面、展現除弊的決心，期許在司法自省下，重建民眾對司法的信賴。（本文轉載自《蘋果日報》）

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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