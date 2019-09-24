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綜所稅第2批退稅30多億來了！27萬戶受惠　10月底可拿到

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▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲報稅民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾注意囉！綜所稅第2批退稅來了，根據財政資訊中心統計，今年第2批退稅戶數有27.5萬戶，金額大約是30多億元，預計10月31日領到。

根據財政資訊中心今（24）日公布第2批退稅情形，根據統計，第2批退稅的金額大約是27萬5297萬，共計退稅金額為30.09億元，相較於去年第2批退稅，總退稅件數為24.9萬件，退稅金額大約29.1億元，今年第2批退稅略有成長。

請繼續往下閱讀...

官員表示，調高扣除額（標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額以及幼兒學前特別扣除額）大多反應在第1批退稅。根據統計，今年第1批退稅金額達到455億元，退稅戶數294萬戶，大部分的民眾都在首批裡領到退稅金額。根據規範，民眾申報綜所稅有三批退稅：

首批退稅：只要是在5月31日完成網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復，或者是在5月10日前以二維條碼、人工申報或人工遞送稅額試算退稅確認申報書向戶籍所在地之國稅局完成申報的申報案件，都是首批退稅，時間在7月底。

第2批退稅：則5月10日以後申報之人工、二維條碼申報案件，包含含稅額試算紙本回復退稅確認申報書。以及5月10日以前非向戶籍所在地的國稅局申報之二維條碼、人工申報案件。

第3批退稅：則是逾期申報，經國稅局核定為退稅的案件，預計是明年1月底退稅。財政資訊中心公布第2批退稅金額後和戶數後，資訊會給各地國稅局將進行核覆，預計10月底民眾就可以領到退稅款。

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