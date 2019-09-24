蘆洲區公所榮獲金檔獎　看盡木屐街興盛到沒落歷史

▲蘆洲區公所將光復初期木屐街歷史製成檔案並設置特展。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區公所於108年代表新北市政府角逐行政院國家發展委員會「第17屆機關檔案管理金檔獎」，包含光復初期蘆洲木屐製造業的全盛時期、百年歷史的「國姓醮」等珍貴檔案，最終從全國232個機關中脫穎而出，榮獲機關檔案管理最高榮譽的金檔獎殊榮。

蘆洲區公所為新北市第一個金檔獎的單位，蘆洲區公所區長施得仰表示，這是全體同仁共同努力的成果肯定，除辦理檔案價值鑑定，檢點庫房並建置優質的典藏空間外，並藉由蘆洲在地神將文化特色LOGO代言推廣檔案應用，此外更有「蘆洲憶覽」檔案特展及公所網站線上展覽，賦予老舊檔案新的生命與價值。

▼蘆洲區公所榮獲第17屆金檔獎。（圖／記者陳豐德翻攝）



從檔案看見蘆洲過去社會景象及時代變遷的軌跡，如光復初期為蘆洲區木屐製造業的全盛時期，當時全區約有七、八十間木屐店，直到臺灣塑膠業興起，木屐業開始沒落，而在整理檔案時發現了民國69年木屐業者辦理歇業的申請書，印證了傳統手工產業的興衰，這些歷史的痕跡，忠實的呈現在「蘆洲憶覽」檔案特展中。

百年歷史的「國姓醮」也尤為珍貴，源於清朝時期鄭成功保佑當地人在漳泉人士的械鬥中獲勝，保障地方未致嚴重傷害，因此發展出三年一醮的「國姓醮」祭典，為本區特殊宗教祭祀活動，這些檔案影音展在蘆洲區公所官網都可以看得到。

施區長更進一步指出，經全體同仁歷經近一年多的努力與付出，齊心投入檔案整理作業，除凝聚向心力，也讓同仁們更瞭解檔案管理的重要性，獲獎是持續精進檔案工作的起點，未來將以更專業及創新精神精進檔案管理，分享其他機關參賽過程的經驗，把金檔獎的精神傳承下去。

▼百年歷史的蘆洲「國姓醮」。（圖／記者陳豐德翻攝）



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