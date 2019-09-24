4粗工「出車禍」集體消失　台中師傅全拉黑：1800元接料還太低？我無言了

▲原PO說，「這班以後拉黑不再叫了。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名師傅抱怨，叫了4名粗工，結果對方說出車禍就全部消失，「你以為我很閒是嗎？我工作在趕，拜託別來搞我啊！」被問到是否給的價錢太低，他回應，「1800接料還太低？我無言了。」

原PO今天（24日）在「爆怨公社」臉書社團說，對方23日和他掛保證今一定會到場，結果一早7時半「跟我說他們出車禍…然後我只是說麻煩拍個照片給我看」，結果之後電話、LINE都打不通。

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「這四個人就這樣消失了」，原PO表示，「到底在想些什麼？不想做就不要那麼多的藉口，害我又要馬上跟別間調粗工，你以為我很閒是嗎？我工作在趕，拜託別來搞我啊！覺得很不爽很想揍人。」

▼原PO叫了4名粗工全沒到，讓他不爽PO網。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO回覆網友的問題指出，是接板模的料，還不是叫人力公司而是私人，經過一次覺得心很累，「這班以後拉黑不再叫了」，永不錄用。

對此，有網友認為，可能別人開比較高的價錢被調走；原PO回，「接料1800給他們，這樣算低嗎」；該網友說「如果有人開2000就跑了」；原PO回「重點台中現在接料，價錢大致上不可能超過1800。」

也有人說，「錢低當然不爽去你那做」；原PO強調，「這個價錢低？1800接料還太低？我無言了。」有人表示，「一次放生對未來比較保險，這種事情會一直反覆發生」；原PO回「第一次叫這班怎麼知道，反正不是只有這班可以叫，而且我也已經調別班的粗工進場了。」

一名網友則認為，「車禍很忙怎麼有時間拍照」；原PO回，「四個人都在忙？重點早上還會說他們開車出車禍，我只是說拍照給我看，他們都失蹤了。」

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