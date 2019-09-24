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快把握！星巴克10月份「買1送1」日期曝光了　業者：以後優惠頻率會減少

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▲▼星巴克 。（圖／資料照）

▲星巴克接連推出優惠活動，成功吸引年輕消費者矚目。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克於7、8月跟9月接連不斷推出買一送一數位體驗活動，每檔促銷都不手軟，甚至最長還有一個月的優惠活動，讓外界認為是否用促銷救業績。對此，業者則表示，為提升年輕族群消費，加上7、8、9月正值暑假期間，所以才接連推出優惠活動，但後續頻率將會減少。

星巴克不斷推出線上數位體驗活動，只要參加就有機會獲得咖啡優惠，包含買一送一或第二杯半價等，且中獎機率頗高，因此每檔都可吸引超過百萬人次參與。其中9月份時，星巴克更一口氣推出整個月活動。

星巴克於9/30前推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，期間進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯，不僅能看咖啡運勢祝福，還可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、第二杯半價等。

▲▼星巴克 。（圖／資料照）

不過，星巴克則指出，由於暑假期間想讓年輕族群或學生能享有優惠，所以才接連推出買一送一優惠活動，而接下來秋冬季節將減少優惠活動頻率，但10月份首週則有3天可享好康，日期分別為10/1、10/2與10/5等。

為歡慶國際咖啡日，星巴克於10/1與10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間每日11：00～20：00會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。而10/5也推出補班好友分享日，活動當日11：00～20：00期間可享飲品買一送一。

另外，星巴克也全新導入在歐美精品咖啡界蔚為話題的「燕麥奶」，顧客可在購買任一含奶飲料時加價20元升級，並於即日起全台門市推出「燕麥焦糖瑪奇朵」、「燕麥咖啡漿果那堤」兩款飲品。而後續還將導入無糖豆奶客製化選項。

至於85℃最近則新推出兩款新飲品，分別為薑汁奶茶與豆花奶茶，原價皆為55元，嚐鮮期間9/19至9/25全都只要45元。

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