重啟普悠瑪翻車案？運安會掌握「空拍畫面、台鐵檢舉信」：盼1年內出爐

▲普悠瑪翻覆意外奪走18條性命，至今仍是許多家屬心中的痛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪2018年10月21日在宜蘭新馬站出軌翻覆，造成18人罹難、267人輕重傷，國家運輸安全調查委員會（運安會）8月掛牌運作，外界也相當關注普悠瑪是否重啟調查。運安會24日表示，已收到空拍機影像及台鐵局具名檢舉信，普悠瑪翻車確定進入第三案重新檢視，但不是「重啟調查」，是在既有調查報告結果上進行補強，盼1年內或更短時間內出爐。

「有沒有可能一年內，我希望更短。」楊宏智透露，已經掌握到當天事故時的空拍機畫面、台鐵局人員具名檢舉信，信中認為運安會應該就經驗及專業角度，針對出軌車廂進行深入了解，希望盡快提出調查結果，給予普悠瑪罹難家屬一個交代，運安會有經驗、設備，可以恢復事發前許多列車狀態，相信數字會說話。

請繼續往下閱讀...

交通部9月中公布1月18日行政院體檢小組完成的台鐵總體檢報告。運安會主委楊宏智表示，行政院的調查報告，發生後才花費2個月，提出的報告內容是可以接受的，但為防止類似事故再次發生，行政院調查小組報告仍需補強，根據4月2日通過運安會組織法跟調查法，運安會已經召開5至6次會議，9月6日已經做出清楚決議。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者胡順惠攝，下同）

楊宏智說，原調查報告已完成軌道平整度、非異物撞擊、傾覆臨界速度、傾斜裝置運作功能、列車動力時有時無及停車韌機間歇作動原因、主風泵故障、速度把手、車速表及司機員行為等分析議題，需再補強屬風險控管機制、組織影響等安全議題的根源因素。

楊宏智表示，已經向鐵道局要求一份清單，宜蘭地檢署已經移送到地方法院，已經行文作業，鐵道局資料室的資料是備份的，第八節車廂的列車控制與管理系統記憶卡（TCMS）24日至25日就會到，已進入第三個調查案，待資料一到齊便會馬上啟動作業，邀請鐵道局、台鐵局等相關單位，以航空事故調查程序開始調查。

鐵道調查組組長林沛達指出，這次補強會強化六大面向，包含發車前系統已發生異常或故障之處置處理；行車時列車動力時有時無支故障識別、傳達及位置；主風泵歷年故障之維修處置；ATP隔離程序、驗證及遠端監控；速度、煞車及傾斜角度確認化；真實軌道及列車車輛數據。

▲運安會鐵道調查組組長林沛達。

鐵道專業小組召集委員李綱說，車內感測器資料希望完整度再提升，原本行政院報告因為有時間壓力，沒有辦法做深度調查，運安會沒有時間壓力，可以再做更深入資料補強，比照國外重大事故處理，8節車廂碰撞前感測器、速度傾斜角度必須彙整，用科學探討資料才有可信性，將資料根據影像作動態、殘骸事故比對。