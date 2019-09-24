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崑大跨校團隊創新癌篩系統　榮獲光寶創新「默克殊榮獎」

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▲崑山科技大學創新創業育成中心輔導團隊以《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》榮獲光寶創新獎之「默克殊榮獎」與3萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝）

▲崑山科技大學創新創業育成中心輔導團隊以《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》榮獲光寶創新獎之「默克殊榮獎」與3萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「第19屆光寶創新獎」今年收到來自全球各地超過1100組作品爭奪獎項，該競賽日前揭曉成果，崑山科技大學創新創業育成中心輔導團隊以《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》榮獲「默克殊榮獎」與3萬元獎金。

「第19屆光寶創新獎」由光寶科技主辦，本屆邀請到教育部次長劉孟奇、科技部產學及園區業務司司長邱求慧到場勉勵參賽者，競賽以「光、電、節能」與「智慧科技」領域，讓參賽者運用創新科技解決人類重要的問題，更以「I’m Possible創新在我、就有可能」的競賽精神，為人類的未來創造更多可能。

除此之外，光寶創新獎多年的合作夥伴「台灣默克」今年更以「數位醫療」作為特別獎命題，鼓勵參賽者以患者為中心設計生物感測模式，結合數位資訊與科技協助病患自主管理健康與醫療。

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▲崑山科技大學創新創業育成中心輔導團隊以《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》榮獲光寶創新獎之「默克殊榮獎」與3萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝）

因此，崑山科技大學、國立高雄科技大學、國立成功大學、國立台南大學碩博士生與金屬工業研究發展中心組成跨校團隊，研發《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》，以應用於稀有細胞檢測，能改善現有技術高成本、需抗體與低純度等缺點，該創新技術深獲評審肯定，並獨得光寶創新獎「默克殊榮獎」。

▲崑山科技大學創新創業育成中心輔導團隊以《創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統》榮獲光寶創新獎之「默克殊榮獎」與3萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝）

崑大跨校團隊指導老師吳宏偉表示，此項創新題目有新的突破與創舉，需要國人正視創新醫療科技的發展，該團隊誓要開發出讓做不起高階癌篩的人，都可以做創新癌症篩檢系統，使得眾生皆能享受到創新醫療所帶來的福音，不因經濟限制而疏忽了自身健康的維持與必要的治療。

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