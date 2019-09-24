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3成投資人愛「金雞母」收租又保值　北市中山區奪下店面交易最熱區

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▲▼台北市中山區,誠品,新光三越,房市,街景,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲台北市中山區店面交易件數最多。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

目前房市持續維持低利率，定存難以對抗通膨，因此不少民眾將資產轉移至其他投資標的，其中兼具保值與收租效益的房地產，成為受民眾青睞的投資標的。房仲民調顯示，全台68%的消費者有意願投資房地產收租，其中有31%的民眾偏好投資店面型產品。

永慶房屋統計實價登錄資料，2018年8月至2019年7月店面成交件數，台北市成交件數最多的行政區為中山區，其次為大安區，第3名則為內湖區。而店面成交坪數佔比，台北市以20~40坪的店面最多，佔整體成交的50.3%，其次為20坪以下物件佔27.4%。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北市店面的單價相對較高，且現今對大坪數店面的需求較少，中小坪數的物件較容易出租，因此投資置產的族群主要會選擇坪數在40坪以下的物件作為投資標的。

近1年台北市店面成交件數最多的中山區，共成交62件店面。謝志傑說明，依據財政部財稅資訊中心統計資料顯示，台北市消費熱度最高的行政區便是中山區，其中中山南西、林森條通、美麗華、南京松江、微風廣場及晴光等商圈皆是具有高度的消費力的商圈，在消費熱度的影響下，商圈周遭的店面交易熱度也隨之攀高，尤以林森條通商圈的店面交易最為熱門。

謝志傑補充，店面產品具有資產保值性以及收租效益，是低利環境下良好的投資標的，不過，店面單價較高，投資店面初期投入成本也相對龐大，因此，區位的選擇就相當重要，以店面而言，是屬於長期投資置產的產品，有意購置店面的民眾，須掌握好資產的配置，多做功課，才能找到投報穩定的「金雞母」。

▲▼近一年台北市各行政區店面成交件數排行及坪數比例。（圖／永慶房產集團提供）

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