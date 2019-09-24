好市多超夯飲品又完售！一聽失望報備…心善妹「秒讓1組」暖哭她：妳聽到了

▲原PO順利買到飲料。（圖／（左）記者張一中攝、（右）翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）日前推出「芭樂檸檬綠茶」，喝得到果肉，加上口味十分清爽，一推出就引發熱潮。一名女網友日前前往新竹店，看到很多人的推車裡都有，本來以為可以順利買到，結果到冰櫃時發現又完售，「就在與朋友通話告知又賣光時，一位超善良的姐姐拿了一組給我」，超暖的行為讓原PO很感動。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她到好市多新竹店的時候，看到很多推車裡都放有一組「芭樂檸檬綠茶」，「想說今天可以順利買到的時候，到冰櫃時又是完售。」原PO表示，就在她跟朋友通話、告知賣光的時候，有其他女客人讓出一組綠茶給她。

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女網友相當感動，「妳可能是聽到了我失望的對話，但真的真的很感謝妳的分享」，所以才在社團發文，「雖然不確定妳有沒有在這，但依然感謝。」

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▲有善良的女客人分了一組飲料給原PO。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，許多人紛紛留言大讚善良的女客人，「我撲空超多次，希望下次也可以遇到仙女姐姐」、「她自己買兩組然後分妳嗎？真的很感動耶這樣的人不多了」、「運氣真好，遇到捨得分享的人」、「超善良姐姐很暖欸！」

還有網友討論起這款飲料，「昨天去也沒有，所以買另一個百香果檸檬的也好喝」、「個人不喜歡，口感好沙好濃」、「我覺得很好喝，很便宜」、「我都自己加綠茶跟檸檬，買這個真的可遇不可求」、「加水再加一顆檸檬超好喝」、「加點無糖綠會更順口歐！」

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