美國阿肯色州小飛機傳墜毀　警方出動無人機尋找殘骸

記者丁維瑀／綜合報導

美國阿肯色州華盛頓郡（Washington County）警長辦公室發言人接獲通報，一架小飛機在Cove Creek South地區墜毀，他們正在尋找失蹤的飛機。目擊者說明，一架小飛機當地時間23日在普雷里格羅夫（Prairie Grove）南部墜毀。目前還未有官方傷亡報告，警方已派出無人機搜尋殘骸。

KNWA電視台報導，根據航空交通管制單位說法，一架小飛機23日晚間從阿肯色州機場Drake Field起飛，接著於西南偏南20英里處失蹤，目前當局繼續展開搜尋工作。目擊者告訴當局，一架小飛機23日晚間8時43分左右，在Cove Creek South地區墜毀。

報導指出，華盛頓郡警長辦公室說明，已出動無人機，搜索墜毀在阿肯色州普雷里格羅夫南部的飛機。失事地點也可能位於斯特里克勒（Strickler）南部。據了解，小飛機型號疑似為單引擎賽斯納（Cessna）150，顏色紅白相間。