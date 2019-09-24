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航太龍頭漢翔高教機今出廠　商機點火股價翻紅

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▲國機國造起手式的新式高教機原型機今（24）日出廠。圖為漢翔公司法說會 董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國機國造起手式的新式高教機原型機今（24）日出廠。圖為漢翔公司法說會 董事長胡開宏（圖右）、總經理馬萬鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國機國造起手式的新式高教機原型機今（24）日出廠，漢翔公司表示，高教機預定於明年6月首飛、2021年底量產；在利多消息激勵下，漢翔今日股價呈現翻紅走勢，盤中最高來到32.55元，法人看好漢翔今年營運將比去年更上層樓。

漢翔公司今天舉行空軍新式高教機出廠典禮，由總統蔡英文女士親自主持，國安會與國防部、經濟部等相關部會參加，另邀請立法委員、漢翔公司等航太產業業界共襄盛舉，向國人展示國防自主的決心。

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▲漢翔為台灣航太產業的領頭羊，主要業務分為軍機與民航機，公司未來五年在手訂單金額上看千億元。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢翔為台灣航太產業的領頭羊，主要業務分為軍機與民航機，公司未來五年在手訂單金額上看千億元。（圖／記者呂佳賢攝）

漢翔為台灣航太產業的領頭羊，主要業務分為軍機與民航機，軍機業務中以國機國造的藍鵲高教機最為吸睛，預計自2021年至2026年交機66架；民航機方面，其主要客戶為波音、空巴等全機整合者及全球前五大航太發動機製造商，公司未來五年在手訂單金額上看千億元。

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。

另外，依據波音及空巴公司預估，國際民機在未來20年的航空市場需求，全球客運量仍以每年4.4%至4.7%的增速持續成長，將出現37,400至42,700架新飛機的需求量，總產值將高達6.3兆美元，可望挹注漢翔未來營運表現。

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