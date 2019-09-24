比特幣ATM大爆發　Bitcoin Depot明年在美安裝發破千台

▲比特幣ATM快速擴張的背後，有巨大需求支撐。（圖／翻攝自Bitcoin Depot）

記者趙正瑋／綜合外電報導

加密ATM服務的領導者Bitcoin Depot在今年於德州收購了10台DFW Bitcoin ATM，而且擴張腳步並未放緩，預計明年底前在全美國安裝1千台比特幣ATM。

Bitcoin Depot是全球三大多加密貨幣ATM營運商之一，該公司在美安裝超過40％比特幣ATM。

根據《富比士》指出，比特幣（Bitcoin）提款機（ATM）產業是世界上增長速度最快的產業之一，平均每天安裝6台新加密ATM，而且尚未出現衰退的現象。因民眾對比特幣的接受度迅速攀升，專家預測，比特幣提款機的年均複合增長率在2024年將達到46.61％。

Bitcoin Depot執行長明茲（Brandon Mintz）表示，巨大成長的預期已經在較新的產業中看見端倪，大型企業開始收購小型公司。

Bitcoin Depot在今年於德州收購了10台DFW Bitcoin ATM，而且擴張腳步並未放緩，預計明年底前在全美國安裝1千台比特幣ATM。

明茲指出，比特幣ATM快速擴張的背後，有巨大需求支撐，許多不信任傳統銀行或抱怨國際匯款手續費過高的人希望能有新選項替代銀行，而比特幣ATM就成為連接不太使用銀行服務的人與加密貨幣之間的媒介。

此外，明茲表示，比特幣ATM使用便利，用戶可以當場註冊，而且手續費低廉；此外，美國有8％人口因銀行存款不足或不信任銀行，並沒有使用銀行金融服務。

臉書（Facebook）計劃推出虛擬貨幣「Libra」，並提供一些銀行業務，預期在明年，Libra將於發展中國家掀起熱潮。對此，明茲認為，Libra的推出，代表使用數位貨幣的人數持續增加，隨著越來越多人使用加密貨幣以儲蓄、轉帳和投資，民眾對於比特幣ATM的需求將會持續提升。

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