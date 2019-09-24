摸走車上財物裝好人　賊走數公里到派出所報案：我撿到一個包

記者陳玉、唐詠絮／台中報導

中市警六分局永福派出所6月偵辦一起竊盜案，竊嫌趁民眾下車購物，車輛未熄火之際，順手牽羊偷走車上財物，拿出100元後，再將被害人財物拿到數公里遠的派出所報案，佯稱是「撿到的」，竊嫌不知早已被警方掌握，在警局前將他逮捕，誇張行徑讓警方也直呼實在太扯了，竊賊也被地院判處拘役。

▲笨賊偷100元，還將失主的財物拿到數公里外的派出所報案，被判拘役。（圖／記者陳玉翻攝）

俗話說：「聰明反被聰明誤」，今年6月間，永福派出所員警接獲鄭姓民眾報案稱其車內財物遭竊，警方經福雅路上超商購物，而竊賊便趁機行竊，車內行車紀錄器恰巧錄下竊嫌身影，只見影像顯示徐姓竊嫌在其車輛旁佯裝講電話，等到鄭姓民眾進入超商後，便下手行竊。警方掌握犯嫌特徵及涉案車輛後，偵辦員警外出調閱監視器比對；此時，徐嫌竟進入永福派出所佯稱其在西屯區國安一路拾獲1只側背包，正當員警製作完拾得物資料，徐嫌準備離去時，正好與返所的員警相遇，員警一看赫然發現這位「熱心民眾」竟是方才竊取車內財物的竊嫌，而將其逮個正著。

經警方詢問，徐嫌稱看見鄭姓被害人車輛未熄火便進入超商購物，一時動了貪念而行竊，殊不知被害人車輛的行車紀錄器早已錄下行竊過程影像，事後徐嫌因良心不安，而將竊得的側背包拿到數公里外其住家附近的永福派出所，佯裝是其撿到的，殊不知均為同一派出所的轄區，且好巧不巧被承辦本案的員警認出，也讓警方對徐嫌的行為感到啼笑皆非，警方詢問後將徐嫌依竊盜案函請地檢署偵辦， 經地方法院簡易判決處以拘役。

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