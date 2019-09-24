國中生剛放學！高職男搭訕「看小弟弟做報告」　被拒絕一路尾隨：為什麼要跑

▲一名國中生放學被高職生搭訕，還稱做報告要看生殖器，嚇壞家長。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／台北報導

做研究需要看生殖器？一名國中生家長在臉書發文表示，兒子16日下午放學後被一名某高職男學生搭訕，對方開口就說，自己要做報告，並希望兒子能到暗巷脫褲讓他看生殖器，當場被拒絕。沒想到，隔一周兒子又遇到該名高中生，對方一見他便問，「你上次為什麼要跑走？」還一路尾隨兒子。家長聽聞此事後，嚇得立即通報校方，並且PO網提醒大家多加注意。

國中生家長在臉書社團《信義區三兩事》PO文表示，「各位信義區的家長請多加注意」，因為兒子16日放學途中，遇到一名高職男前來搭訕，一開口就說，「同學我要做一份報告，你方便到暗巷脫褲子給我看你生殖器官嗎？」被兒子當場拒絕。當晚，原PO獲悉後，便立刻通報學校家長會會長，並請校方能多跟學生宣導，「以免其他孩子遭受騷擾不知道如何反應」。

然而，原本以為事情就這樣結束，但沒想到，1周後原PO兒子又遇到該名高職男。對方一見到兒子就開口問，「你上次為什麼要跑走？我只是要做研究而已」，這次兒子直接回應，「你做研究要用別人身體的話，應該經過別人的同意，你沒有經過我的同意就要我幫你，我覺得很不舒服」，回答完後就直接轉身離開。

更誇張的是，該名高職男被拒絕後，竟還一路尾隨兒子，直到數百公尺遠後才默默離開」。原PO事後將事件PO網，「還是要請有家中有小孩的，請務必教小孩多留意自身安全，明天要去學校報到，麻煩學校幫忙協同報警，希望波麗士大人能找出那位男學生。」

警方得知此事後，已指派專人調閱當事人所述時段路口附近監視器，並積極追查該高中生身分。此外，也將加強巡視以維護轄區治安。

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