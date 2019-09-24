竹縣內灣派出所遷新址辦公　80年老派出所即日起封存

▲新竹縣內灣派出所即日起開始都在新辦公廳辦公。（圖／翻攝竹縣警局長室）



記者陳凱力／新竹報導

擁有80年歷史的原內灣派出所，因其地理位置不便加上建築老舊、年久失修，新竹縣府為提升員警執行效能，同意撥款協助遷建。新的內灣派出所辦公廳舍日前已完工，新址位於內灣外環道旁，民眾前往洽公更方便，即日起員警們也將改在新址辦公。

新竹縣警方表示，原內灣派出所建築本體建於西元1938年、日治昭和13年，日式建築外觀十分吸睛，門前百年桂花樹更受到觀光客的歡迎，但由於派出所位於內灣火車站鐵道旁山坡上，也使得員警出勤較不方便，且80年歷史的老派出所已年久失修，許多硬體都已無法跟上時代腳步升級，為避免破壞其歷史意義、古蹟價值及提升員警執勤效能，爭取到縣政府撥補2600萬元辦理遷移改建。

2018年3月動工的內灣派出所，位於120號縣道、內灣外環道旁，用地為橫山鄉公所無償提供的停車場用地，建築規模為地上1層樓建物，樓地板面積約125坪，空間配置包括派出所辦公室、交誼廳、民眾洽公空間、員警備勤室、無障礙廁所、停車位等等。派出所外觀更使用現代化的文化石類建材，導入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，建構出蘊含日式風華的特色建築物

目前內灣派出所的員警已全數遷至新址辦公，同時將在10月9日辦理落成啟用典禮。

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