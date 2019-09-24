5歲女童揹書包爬出地鐵　抱她跳軌的爸爸當場死亡

▲影片取自youtube ／online

實習記者周依儒／綜合報導

紐約地鐵日前驚傳跳軌事件，23日早上時，一列開往曼哈頓的地鐵一如往常的在金斯布里奇（Kingsbridge）站準備停下，但此時卻有一名45歲的男子抱著他5歲的女兒，從月台往下方的軌道跳下去，目擊者詹妮佛表示（Jennifer Hub）「我看到那名男子抱著一位小女孩，然而下一秒我就看到他們跳下去了。」

▲紐約地鐵，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

警方也在上午8點時趕到事發現場，而當醫護人員趕到時，跳下去的男子早已沒有心跳，當場宣告死亡，而值得注意的是，有熱心的民眾下去軌道要看女童是否還好時，卻看到女童揹著自己的書包從地鐵下面慢慢的爬出來，而且只有一些擦傷，當熱心人士把女童帶出來時候，其餘民眾也立刻抱住她，安撫她可能被嚇到的心靈。

該名女童目前已被送到紐約布朗克斯區的傑克比醫院（Jacobi Hospital），而她的母親紐克拉（Niurka Caraballo）也隨即趕到醫院陪伴女童。紐克拉表示，「我女兒的狀況良好，這都要歸功於上帝和保護她的那些天使。」

其餘目擊者也表示，有看到列車長試圖要煞車，但因為地鐵行駛的速度加上事發突然，所以未能及時減速。而該名男子跳軌的原因目前也尚未釐清，仍需等紐約警方調查。

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