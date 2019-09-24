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石碇老街湳窟老舊公廁翻新　提升城市觀光環境好印象

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▲ 石碇老街湳窟老舊公廁翻新 提升城市觀光環境好印象。（圖／新北市石碇區公所提供）

▲ 石碇老街湳窟老舊公廁翻新，提升城市觀光環境好印象。（圖／新北市石碇區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區公所為維護環境整潔，提升城市居住及觀光旅遊印象，「公廁是城市門面」針對雙溪口公廁及石碇老街旁的湳窟公廁進行翻新，採用新式設計及增加使用間數，美化外牆和加裝新型的廁所設施，增加公廁設施清潔衞生和安全，提供民眾更舒適的如廁環境，讓城市觀光環境好印象。

石碇區長洪崇璉表示，「公廁是城市門面」，雙溪口公廁位在往石碇、平溪的交叉口，且鄰近淡蘭吊橋景區，每逢假日許多遊客及重機車友將雙溪口視為休息中繼站，公廁使用率高，但卻有老舊、潮濕，女廁數量也不足問題，石碇區為打造舒適遊憩空間。

▲ 石碇老街湳窟老舊公廁翻新 提升城市觀光環境好印象。（圖／新北市石碇區公所提供）

▲ 石碇老街湳窟老舊公廁翻新前。

配合行政院環保署推行「2019年度優質公廁及美質環境推動計畫」，成功爭取中央經費改善，增加女廁間數、設備更新、警報器加裝等設施，讓夜間如廁民眾更安全。

石碇老街旁的湳窟公廁，因年久失修造成內部燈光昏暗、通風不良易有臭味、設備及外觀老舊不堪，感謝民政局補助經費，改善設備老舊的湳窟公廁，除了加強公廁硬體設施全面汰舊更新外，並提供親子洗手臺，外觀上也使用了紅、藍色醒目磁磚，營造出廁間美化特色，提升如廁環境品質，以期達到「不髒、不濕、不臭新三不原則」的目標。

遊客黃小姐表示，以前經過湳窟公廁都不敢進去，外觀因為年久未修，感覺髒髒的，但現在經過公廁時，外牆磁磚明顯的顏色很清楚男女的分別，硬體設施改善後也沒有臭味了，假日來石碇玩，感覺整體觀光環境都變好了！」

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