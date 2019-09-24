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金正恩11月可能出訪釜山！　南韓情報機構：「川金三會」最快年內登場

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲ 川普、金正恩及文在寅6月底於板門店相會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅與美國總統川普美東時間23日於紐約會面，二人都對「川金三會」表示樂觀。外界普遍期待，2月底越南川金二會後陷入膠著的無核化協商即將重啟。南韓國家情報院稍早透露，兩國實務協商在近期重啟的機會相當大，年內可能舉辦峰會，且北韓領導人金正恩11月可能出訪南韓。

《韓聯社》報導，國情院院長徐薰今（24）日出席國會情報委員會全體會議表示，美國北韓實務協商很可能在2至3周內召開。若協商有所成果，繼新加坡及越南後的第三次高峰會便可能在年內舉行。

徐薰說明，金正恩近來展現出無核化實務協商的意願，重燃對美協商的火苗。屆時北韓外務省巡迴大使金明吉將擔任實務協商首席，外務省第一副相崔善姬則負責主導指揮。

此外，南韓-東協特別峰會11月將在釜山舉行，被問及金正恩出席的可能性時，徐薰則回應，他料將視無核化協商進行狀況決定是否前來。外界分析，徐薰此言暗示，若美國及北韓對話有明顯進展，金正恩就有可能到訪釜山。

至於是否召開兩韓高峰會談，徐薰說明，目前還不清楚，但會與無核化協商進展互相連動，「美國及北韓協商有所進展的話，什麼都有可能。」

徐薰也提到，金正恩可能再度訪中，推動與中國國家主席習近平的會談。考慮到2019年適逢北韓及中國建交70周年，且前兩次川金會前金正恩都有訪中的前例，南韓國情院認為，金正恩可能在10月6日建交紀念日前後為分享無核化協商相關情勢及經濟合作等目的訪中，出訪北京或東北3省。

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