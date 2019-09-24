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「我是你姪女！」佯稱急需15萬　婦堅持匯款被勸阻保住辛苦錢

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▲桃園市八德區一名邱姓婦人日前接獲自稱是姪女來電，聲稱急需15萬元，婦人至銀行欲匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一名邱姓婦人日前接獲自稱是姪女來電，聲稱急需15萬元，婦人至銀行欲匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區邱姓婦人2天前接到自稱姪女電話，佯稱急需15萬元應急，請婦人到銀行臨櫃匯款，2天後即行歸還，銀行櫃檯的廖姓行員及警詢問，但邱婦堅持不願透露匯款原因，八德分局員警到場勸阻，還提供反詐騙文宣，仔細對邱婦解說常見詐騙手法，經仔細求證後，其姪女根本沒打電話借款，成功保住邱婦辛苦錢。

警方指出，2天前邱婦接獲語氣裝熟自稱是姪女的電話，對方聲稱手機故障換了新的號碼，接著說急需用錢15萬元應急周轉，2天後錢就會歸還；邱婦聽了認為應該是姪女來電，前往銀行準備匯款，銀行廖姓行員與林姓副理質疑邱婦遭詐騙極力勸阻，但邱婦仍不願相信姪女會騙她。

八德派出所巡佐劉威與警員林威助趕到銀行，仔細聽取邱婦匯款原因後，提供反詐騙文宣，對邱婦解說此乃常見詐騙手法，還協助邱婦打聽話給姪女求證，但姪女卻說根本沒有打電話借款一事，邱婦才知道差點被騙15萬元辛苦錢。

▲桃園市八德區一名婦人日前至銀行欲匯款15萬元，員警到場仔細解說，及時勸阻婦人被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區一名婦人日前至銀行欲匯款15萬元，員警到場仔細解說，及時勸阻婦人被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警察分局表示，此種詐騙手法與「猜猜我是誰、假冒親友詐騙手法」由來已久，歹徒撥打電話給被害人裝熟，讓被害人誤以為是某個認識的親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種理由借款，民眾常因惻隱之心同意匯款或借錢，結果卻把錢匯進詐騙集團的帳戶；呼籲民眾接到任何借款電話或訊息，務必再撥打電話給對方求證，以免陷入詐騙陷阱，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

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