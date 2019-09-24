南山人壽新系統狀況百出　大股東尹衍樑與董事會都應負責！應受重罰！

▲南山人壽前董事長杜英宗、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

南山人壽狀況百出，金管會今年以來，連續開罰南山7次，罰鍰累積金額達5460萬元，董事長杜英宗也被停職2年且不得領取任何酬勞及福利，創下保險史上空前的不名譽紀錄，但外界質疑，南山人壽大股東尹衍樑，才是「真正決策者」，為何不用負責？憑什麼還能指派兒子尹崇堯代理南山人壽董座？

金管會明白指出，南山人壽董事會及審計委員會決策「境界成就計畫專案」過程，未發揮董事會及審計委員會治理監督責任及未考量商業模式改變之影響，違規事實明確，情節重大，因此引用保險法開罰。

既然金管會已經點出，南山人壽董事會及審計委員會，有失監督責任。這已經證明不單單是前董事長杜英宗一個人的責任，而是董事會都有責任，為何當初重用杜英宗的尹衍樑，是南山人壽的大股東，是真正的決策者，卻都沒有負起責任，甚至還能指派兒子代理董座。

尹衍樑的兒子尹崇堯，也是南山人壽董事，參與董事會運作，當初，新系統採購都是經過董事會同意的，並非杜英宗一人可以主導，為何金管會引用保險法149條規定，將杜英宗停職處份，但南山人壽其他董事卻毫無責任？

▲南山工會數度集結上街，拉布條抗議高喊「尹衍樑負責、杜英宗下台！」（圖／記者紀佳妘攝）

「境界系統」逐年追加預算，總經費估計破百億元，但去年上線以來卻狀況不斷，至少有15萬多張保單出問題，影響保戶與業務員權益，引發工會數度上街抗議「尹衍樑負責、杜英宗下台」。但讓人大吃一驚的是，金管會發現，境界專案採購係直接與特定廠商合作，未依一般採購程序辦理及比價，初始採購即未依其內部採購作業準則辦理，且未能在採購前完整評估掌握專案需求及時程，致專案進度延遲並大幅追加預算。

金管會直批，南山人壽董事會對於合約中攸關合作模式之重要約定及可能風險未詳予審議，並建立控管及因應措施，且其審計委員會對於該專案主要風險之評估監控，及該專案重要事項如執行進度及預算控管等之追蹤處理等欠妥，公司治理功能有待提升；董事會及審計委員會辦理該專案預算審議及合約簽署事宜，有未取得或分析外部會計師及律師之意見等欠妥情事。

牽涉上百億元的採購案，竟然直接找特定廠商合作，未依一般採購程序辦理及比價，單憑這一點，就有深入追查跟究責的必要，董事會成員包括尹衍樑父子、杜英宗等人，都有進一步說明的必要。

杜英宗當初頂著投資「投資銀行教父」光環，但沒有保險業經驗，出任南山人壽副董事長時就遭擔憂能力可能不足。然而，尹衍樑卻獨排眾議，堅信杜英宗的能力，升杜英宗為南山人壽董事長，讓杜英宗的薪水一路從近3000萬元，跳漲至去年的1億604萬元。這次金管會裁罰南山3000萬元，但竟比不上杜英宗的億元年收入，也引起外界質疑，金管會真的重罰了嗎？

▲南山總部大樓矗立信義區。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）