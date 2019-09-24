桂台經貿論壇開幕　「西部陸海新通道」邀台商開發新商機

▲桂台經貿論壇在南寧開幕。（圖／記者吳增煌攝）

記者吳增煌－蔡紹堅／南寧－台北連線報導

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日在南寧舉行，廣西壯族自治區主席陳武表示，廣西為「一帶一路」有機銜接的重要門戶，近年積極參與「西部陸海新通道」建設，並先後建立多個面向東盟的金融開放平台，為台灣企業來廣西投資發展帶來巨大商機，也為深化桂台合作提供新機遇。

陳武指出，廣西是大陸與台灣進行經貿文化交流合作的先行省區之一，經貿合作成果豐碩，截至今年上半年，廣西累計批准台商投資項目1798個，合同台資額117多億美元，實際到位台資57多億美元，「一大批台灣知名企業都進駐到廣西，包含富士康、冠捷等電子產業、康師傅、統一等食品產業、世外桃源等旅遊產業。合作平台日益完善。」

陳武提到，去年底以來，廣西積極參與「西部陸海新通道」建設，先後批復廣西建設面向東盟的金融開放門戶、「中國－東盟信息港」、「中國（廣西）自由貿易試驗區等高水平開放平台」，這既為廣西加快構建「南向、北聯、東融、西合」全方位開放發展新格局注入了新動力，更為台灣企業來桂投資發展帶來了巨大商機。

陳武並為廣西與台灣的合作提供了三點建議，首先是「進一步擴大經貿合作領域」。陳武說，廣西正全面推進建設面向東盟的金融開放門戶，加快打造連接「一帶一路」沿線國家時間最短、服務最好、效率最高、效益最優的陸海新通道，推動數字廣西、金融集聚區、新通道基礎設施等一大批重大項目建設，打造高標準高質量自由貿易試驗區，「我們希望台灣同胞積極參與進來，擴大桂台經貿合作領域，共享政策紅利，共謀發展新篇。」

第二是「進一步提升產業合作水平」，陳武表示，本屆論壇將舉辦桂台農業高質量融合發展助力鄉村振興對接交流會、海峽兩岸（廣西）康養產業對接交流會、海峽兩岸產業合作區（廣西）交流推介暨兩岸加工貿易產業對接會等系列活動，希望各位台灣朋友積極參與，共商合作，共謀發展，「廣西願同台灣各方一道，全面深化桂台在電子信息、輕工食品、現代農業、海洋漁業、旅遊等領域的合作，加快桂台兩地產業融合發展。我們將深入貫徹『對台31條措施』，積極推動廣西惠台『80條措施』落地見效，持續優化營商環境，為台商台企來桂投資興業創造良好條件。」

第三是「進一步加強民族文化交流」，陳武提到，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。廣西積極打造海峽兩岸少數民族交流與合作基地，進一步辦好桂台各族人民歡度壯族「三月三」等品牌活動，積極發揮好桂台經貿文化合作論壇、桂台少數民族交流周等活動，傳承桂台兩地少數民族文化，「我們希望與台灣朋友一起共同推動桂台各界民眾之間文化交流和往來，共同繼承和弘揚中華文化，增進認同，促進融合，增強兩岸同胞共同實現中華民族偉大復興的內在動力。」