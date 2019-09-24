「看看別人怎麼買 」超吸睛　國泰智能投資新功能搶財富管理大餅

▲國泰智能投資推出策略式投資新功能，提供4種投資組合，讓客戶擁有更多元的智能投資服務。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰世華銀行持續優化使用者體驗，國泰智能投資今年再進化，推出銀行業獨家的「策略式投資」，讓客戶透過智能投資不僅能客製個人最佳資產配置，同時也可依據興趣及市場觀察等，自行選擇「全球Fund手中」、「亞洲佈局通」、「趨勢獨角獸」及「月領雙薪流」共4種不同的投資組合，為客戶提供更多元、自主的智能投資服務。

國泰智能投資自去年10月底上線，以科學理財建立「目標式投資」，協助客戶穩定地實現人生各階段目標。國泰世華銀行表示，為讓客戶更迅速上手這些投資設定，同步也推出「看看別人怎麼買」新功能，讓投資人在參考不同年齡層的投資樣貌後，配合自己風險等級相同、投資規劃，針對感興趣的投資群體一鍵建置相同投資組合。

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國泰世華銀行指出，無論客戶選擇目標式或策略式投資，國泰智能投資皆能協助客戶「24H即時監控」追蹤市場成效，當系統觀測到市場波動，或投資標的需調整而偏離投資組合比例時，即啟動系統機制，通知客戶檢視其資產部位並調整到最適合的比例。此外，更以世界級專家團隊前瞻市場作為後盾，以人機協作模式不斷優化演算法及投資組合，讓客戶在動盪的投資市場中，持續專注長效投資。

根據國泰智能投資數據顯示，投資者年齡分布廣泛，從20歲到65歲以上都有，不僅年輕人使用，也吸引退休族群，其中又以25至44歲族群對於智能投資的接受度最高，比例逼近7成；另以性別來看，投資者以男性為大宗占6成，且投入金額較高，尤其每月投入1萬5,000元至2萬元以上的投資者人數，比女性投資者多出近3成。

國泰智能投資前瞻市場的「看看別人怎麼買」新功能，不僅依照年齡與性別分群呈現8組投資者樣貌，如輕熟男（35至44歲）最愛用智能投資以投資12年、每月投入1萬5,000元為多，另外25歲以下的社會新鮮人或55至64歲已屆退休階段的投資族，投資目標設定年限則以5年為多，通常以旅遊、退休、健康照護風險預備等需求作準備。