怨富爸爸不幫買房還要捐出財產　逆女暴打老父「原子筆狂戳」母頭破血流

▲萬家老夫妻因為不幫女兒買房子且考慮捐出財產遭女兒暴打。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北萬姓女子因為父親不幫忙買房子，甚至有意把財產捐出，對父親咆哮推打，萬母在一旁說：「他是妳爸」，沒想到萬女聽了更火，不但揮拳攻擊母親頭部，掐著母親拉去撞牆，還接過一旁姑姑遞來的原子筆，把母親戳到頭破血流，鄰居報警到場才中止這場家庭鬧劇，台北地檢署依傷害直系血親尊親屬等罪起訴萬女和姑姑。

▲萬父在台北市精華區有多處房產，因金錢問題與女兒、妹妹積怨已久。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，萬家在台北市中正區、大安區等精華地段有多筆不動產，不過60多歲的萬父過去就曾為了遺產處分與妹妹發生過不愉快，早有嫌隙；而30多歲的萬女近年也開始埋怨，父親不但不幫忙買房子，甚至有意將財產捐出去，萬女因此和姑姑成了同一陣線，與萬父積怨關係劍拔弩張。

2018年12月7日下午，萬父和妻子到弟媳住處，要拿弟媳代收的租金，剛好是同住該處的萬女前來應門，父女倆一開門見面就發生爭執，萬父不想多說，準備離開，萬女走出門外大聲咆哮，出手推父親，並作勢要打人，萬母在一旁說：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣」。

▲萬母被用原子筆戳破頭皮送醫。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

沒想到萬女聽到後，非但沒停手，反而大怒抓狂，回身開始抓母親的頭髮，朝母親右前腦揮拳，還掐住母親，拉去撞牆，剛脫身的萬父想上前搭救妻子，萬女姑姑卻假裝要勸架，實際上趁機拉開萬父，並且把剛好拿在手上的原子筆遞給萬女，讓萬女拿去猛戳母親頭部。

這場女兒爆打父母的家庭悲劇經鄰居報警到場才結束，萬母頭破血流的倒地，經送醫診斷頭皮有3公分撕裂傷，臉上和腳部多處擦挫傷，她堅持要告女兒殺人未遂，檢察官調查認為，萬女和遞上原子筆的姑姑是共犯，但無法證明2人有要用筆殺害萬母的兇殘犯意，依最重可判7年半徒刑的傷害直系血親尊親屬罪將萬女起訴，姑姑則依傷害罪起訴。

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