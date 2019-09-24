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女粉控藝人鄭愷丞欠錢不還　還傳訊羞辱她「噁心大肥胖豬」

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▲▼馬來西亞籍藝人鄭愷丞（本名鄭凱中）。（圖／翻攝自Lukas Cheng臉書）

▲藝人鄭凱中曾至聯合醫院松德院區看診，近日被爆出欠女粉絲錢不還又羞辱對方。（圖／翻攝自Lukas Cheng臉書）

記者孫于珊／台北報導

馬來西亞籍藝人鄭愷丞（本名鄭凱中）近日被一名女粉絲爆料「欠錢不還！」還一度把她封鎖，甚至對她言語侮辱，女粉不堪其擾向警方備案，但善良的女粉強調，她不恨鄭凱中，重點是「就算沒有辦法還錢，也不能做人身攻擊！」而鄭凱中在粉專發了聲明，稱「有位女生好像有點問題」，表示自己的生活起居已被打擾，似乎在對此事回應澄清。

由模特兒出道、在香港長大的鄭凱中，是大馬拿督之子，擁有爸爸留下的大量財產，家族企業也很大，曾是香港新一代青春偶像主持，後來來台發展，近年他轉型為通告藝人。

▲▼藝人鄭愷丞遭控欠錢不還！還罵女粉「臭肥豬」。（圖／女粉絲授權提供）

▲鄭凱中傳訊羞辱女粉，批評她的五官、身材，罵她「口臭肥豬」。（圖／女粉絲授權提供）

女粉指控，藝人鄭凱中向她借了4萬元，迄今還有2萬2千元還沒還，但鄭凱中卻一度封鎖了聯絡方式。之後有解除封鎖，不過鄭凱中卻開始做出有違他的善良、清新形象，竟在半夜頻頻對她打無聲電話，還傳訊羞辱，罵她是「超臭的死胖肥油豬」等人身攻擊字眼，從8月27日至9月22日，約20天的騷擾，讓女粉受不了才向警方備案。

▲▼女粉絲控鄭凱中半夜頻頻對她打無聲電話，還傳訊羞辱。（圖／女粉絲授權提供）

▲鄭凱中半夜頻頻對女粉打無聲電話，還傳藥物圖片及羞辱她是「噁心大肥胖豬」。（圖／女粉絲授權提供）

由於債務問題及私訊謾罵部分都屬於民事案件，警方無權介入，女粉僅可向民事法庭請求返還借款及侵權行為的損害賠償。但女粉說，她目前不想提告，只希望對方知錯能改，向她道歉。

▲▼女粉不堪鄭凱中的騷擾，向警方備案。（圖／女粉絲授權提供）

▲女粉不堪鄭凱中的連日騷擾，向警方備案。（圖／女粉絲授權提供）

鄭凱中則在臉書粉專發了一篇道歉聲明，「最近有位女生好像有點問題，不僅已經打擾到我的生活起居，更揚言要打擾我的好友和FB的好友，我不知道能做什麼……，如果你們有收到那位女生的打擾，我向你們說聲不好意思，對不起！因為我也是被那位女生打擾到整個作息都亂了！在此跟大家說聲抱歉、不好意思、對不起！！」似乎在間接回應他沒有借錢不還及傳訊辱罵女粉等事情。

▼鄭凱中道歉聲明。（圖／翻攝自鄭愷丞Lukas Ridge臉書）

▲▼鄭愷丞道歉聲明。（圖／翻攝自鄭愷丞Lukas Ridge臉書）

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